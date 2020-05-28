Китай сидит на пороховой бочке – ученый

28.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Есть большая вероятность, что в Китае повторится вспышка вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, отвечая на вопрос, не повторится ли в Китае уханьская вспышка.

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«Есть большая вероятность, что повторится. Это абсолютно закономерно. То, что в Китае так резко ликвидировали вирус, было большим успехом эпидемиологов, но оставило страну на пороховой бочке. Там не образовалась иммунная прослойка, поэтому любой занос вируса для Китая несет очень большую угрозу и есть вероятность возникновения вспышки ничуть не слабее уханьской», – сказал Лукашев.

По его словам, для определения уровня этой угрозы в Москве сейчас проводятся тесты на антитела.

«Если у нас сформировалась иммунная прослойка в 12%, это, конечно, немного. От повторения эпидемии защищает иммунная прослойка примерно в 70%. Но 12% уже может достаточно заметно снизить скорость распространения вируса. Из этих данных также следует, что большая часть людей болеет совершенно бессимптомно, даже не попадая в статистику. 12% — примерно 1,5 млн. В Москве из них в статистику попали около 150 тыс», – отметил ученый.

Он обращает внимание, что изначально было два крайних пути: китайский, когда в стране жесткими мерами полностью ликвидировали заболеваемость, и шведский, где ничего не стали делать, чтобы формировалась иммунная прослойка.

«Оба этих пути оказались неоптимальными. Китай понес огромные экономические потери и остался на пороховой бочке, а в Швеции очень много смертей из-за полного отсутствия контроля над эпидемией. Есть и средний путь, когда, с одной стороны, стараются контролировать распространение вируса и не допускать перегрузки медицинских систем, а с другой — медленно нарабатывают иммунную прослойку. Как это происходит в России», – резюмировал Лукашев.