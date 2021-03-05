Китай сорвёт турне Зеленского по Юго-Восточной Азии – политолог

17.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Нынешнее обострение украино-китайских отношений может привести к тому, что Китай заблокирует анонсированное турне президента Украины Владимира Зеленского по странам юго-восточной Азии.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил политолог Евгений Магда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Магда напомнил, что Китай, являясь одним из крупнейших экономических партнеров Украины, выступил за ее территориальную целостность лишь на словах и не поддержал ни одну антироссийскую резолюцию.

«Напомню, что Китай является одним из наибольших торговых партнеров Украины и, соответственно, там экспорт около семи миллиардов, импорт около восьми миллиардов – по любым показателям в первую тройку входит Китай, и это серьезное влияние.

Речь о том, что Китай с 2014-го года не говорил, что он отрицает полностью аннексию Крыма. То есть, слова о поддержке территориальной целостности Украины были больше формальностью, чем реальным моментом. Скажем, в Генеральной Ассамблее ООН, если мне память не изменяет, Китай резолюции, направленные на поддержку территориальной целостности или осуждение нарушений прав граждан Украины на территории оккупированного Крыма никогда не поддерживал, понятно что по своим собственным причинам.

Но я о другом – Китай, к сожалению, имеет определенный опыт. Скажем, при президентстве Ющенко украинско-китайские отношения были около точки заморозки, политические, потому что в Пекине считали, что Ющенко пришел к власти, несмотря на третий тур выборов, который восприняли в Украине и за границей практически все, в Китае решили, что это не так.

И на протяжении пяти лет президентства Виктора Ющенко эти отношения были существенно заморожены. Я бы хотел акцентировать, что Китай является мощным игроком и весомым в Юго-Восточной Азии. Если Украина не продемонстрирует определенную решительность, то я далеко не уверен, что анонсированное турне Владимира Зеленского, азиатское турне, вообще состоится. Потому что я допускаю, что у Пекина есть возможности повлиять на позицию разных стран Юго-Восточной Азии так, чтобы это турне сорвать», – заявил Магда.