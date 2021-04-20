Китай созревает до антиамериканского союза с Россией

20.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Если раньше Китай отказывался от заключения альянсов с другими странами, то сегодня Пекин начинает пересматривать свою политику.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Отмечается, что после ряда антикитайских демаршей США министр иностранных дел встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, который указал, что необходимо дать отпор навязываемым Западом цветным революциям. Уже через неделю Ван И прилетел в Иран и подписал с ним экономический пакт, а председатель КНР Си Цзиньпин обменялся посланиями с лидером КНДР Ким Чен Ыном, где подчеркнул необходимость углублять взаимодействие.

Кроме того, министр иностранных дел Китая принял в приморской провинции Фуцзянь глав МИДов Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Южной Кореи. При этом Китай обещает помощь или выгодные контракты тем странам, которые ведут себя более независимо по отношению к США.

Как говорит Джанка Ортел, директор азиатской программы в Европейском совете по международным отношениям, Пекин готов пожертвовать своими экономическими выгодами, если их ставит под угрозу альянс демократий, формируемый США. Примером могут служить непропорционально жесткие контрсанкции, наложенные Пекином на членов Европарламента. Пекин включил этих политиков в свой черный список, несмотря на то что от воли евродепутатов зависит, будет ли ратифицировано соглашение Китая с ЕС об инвестициях.

В свою очередь Александр Лукин, глава Департамента международных отношений ВШЭ, говорит, что китайское руководство крайне осторожно относится к созданию альянсов.

«Оно не считает, что для того, чтобы выстоять, Китаю кто-то еще нужен. В течение 25 лет у Китая были хорошие рабочие отношения с Западом, благодаря этому Китай мог развиваться. И то, что в Америке заговорили о разъединении с Китаем, стало для Пекина неожиданностью. Ему приходится пересматривать политику. И теперь китайцы говорят, что Россия – это очень полезный партнер», – сказал эксперт.

Он напоминает, что раньше китайцы четко заявляли, что не должны отношения с Россией быть направлены против третьих стран, а теперь Ван И сказал, что у этих отношений нет «красных линий», они могут развиваться независимо от того, как на это смотрят другие, после чего было заключено соглашение с Ираном.

«То есть для Китая возрастает значение тех стран, пусть даже не союзных, но с которыми можно координировать действия против США. Но в Пекине еще не пришли к выводу, что нужны настоящие союзники», – резюмировал Лукин.