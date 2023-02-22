Китай срывает американские планы на Украине – киевский политолог

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Китай готовит свой мирный план по Украине, чтобы противопоставить его американскому. Это расценивается Штатами как политическая диверсия, потому что Пекин имеет большое влияние в странах Азии, Африки и Латинской Америки, которые могут теперь не поддержать план США.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай фактически использует нынешний момент для оказания давления на США. Если упростить максимально: «Мы можем вмешаться в эту войну в той или иной форме – прямой или непрямой». Прямая форма – это поддержка России, непрямая – это генерация мирного плана, который будет противоречить подходу США и Украины. И: «Нанести вам политическое поражение в рамках того, что происходит, что приведет к вашему поражению на выборах в США». Украина и США в ближайшие месяцы планировали и планируют проголосовать на Генеральной Ассамблее ООН мирный план на основании 10 шагов нашего президента Владимира Зеленского. Мирный план, который предусматривает полную деоккупацию всех территорий, наказание военных преступников, репарации, гарантии безопасности. То есть фактически предусматривает капитуляцию России. Под этот мирный план на Генеральной Ассамблее собирались и собираются голоса, потенциально была надежда на то, что удастся перетянуть на свою сторону часть стран Латинской Америки и Азии. Около 100 голосов, может быть, чуть больше, удалось получить в Генеральной Ассамблее», – сказал эксперт.

«Если бы произошло такое голосование, то это означало бы, что любой другой мирный план – российский или любой другой подход упирается в этот утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН документ. Что делает Китай сегодня этим мирным планом? Он проводит политическую атаку. Прежде всего, прицелом этой политической атаки являются страны Латинской Америки, Африки и Азии. Он говорит: «Да, есть российский подход к миру, мол, признайте все оккупированные территории. Есть украинский – пусть Россия капитулирует. А есть китайский, он средний, он компромиссный. Давайте, все голосуйте за наш. То есть не голосуйте за американо-украинский». С учетом влияния Китая в Африке, Латинской Америки, в Азии этот подход, этот мирный план воспринимают США как политическую диверсию», – заявил Бортник.