Китай станет заградотрядом России в Европе – киевский политолог

Визит лидера Китая Си Цзиньпиня в Москву и сопровождающие этот приезд события явно дают понять, что Пекин полностью встал на сторону РФ и не в его интересах допустить проигрыш России в противостоянии с Западом.

Об этом в эфире израильского интернет-канала «Iton tv» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта спросили, в чём будет выражаться позиция Китая в отношении РФ, если, по его мнению, это не будут поставки оружия.

«Во-первых, это микрочипы, полупроводники и, конечно же, дроны. Это главное, что нужно в военно-техническом отношении от Китая России. В военно-дипломатическом отношении это создание центра притяжения Россия-Китай для других стран, незападных стран. Последнее голосование в ООН по взрывам на «Северных потоках», три страны голосовало за совместную российско-китайскую резолюцию – Бразилия, Китай и РФ. Против ноль, 12 воздержались. Уже совместное. Военно-дипломатическая миссия и, конечно же, влияние на Европу. Китаю нужна Европа как торгово-экономический партнёр и как сфера влияния. Поэтому Китай будет стоять как бы вторым фронтом или дипломатическим заградотрядом для России, которому тоже нужна Восточная Европа, и путь влияния на Восточную Европу проходит через Украину, через перелом на украинском театре военных действий. Не уйти из Европы, а наоборот идти в Европу и выдавливать оттуда атлантические элиты и США. Это игра вдолгую, не на год и даже не на 5-10 лет. Как сказал председатель Си, в мире идут такие перемены, которые бывают раз в 100 лет, и мы с вами триггеры этих перемен», – сказал политолог.

По его словам, Китай не только будет на стороне РФ, но и не даст России проиграть, если Запад увеличит в разы военно-финансовую помощь Украине.

«Китай уже принял сторону. Украина приняла сторону Японии и Тайваня – по факту так получилось. Мне кажется, что, с точки зрения украинских интересов, это было не совсем правильно, но, возможно, это консолидированное решение наших западных союзников и наших дипломатов, но расклады сегодня такие. Когда Си был в Москве, японский премьер Кисида посетил Киев – и декларации соответствующие, и пункт о Тайване. Поэтому у России получается, что есть резерв для военно-технической поддержки, хотя сегодня он не нужен, есть дипломатический резерв. Есть геополитический – в целом влияние на третий мир, не говоря уже о торговле и экономике и так далее. Ну и надо учитывать, что Китаю от России нужны ядерные технологии, Китай собирается стать третьей ядерной сверхдержавой, он усиленно занимается модернизацией существующих и наращиванием новых ядерных потенциалов, так что и Россия здесь нужна. Поэтому Россия здесь Китаю нужна не как ослабевший партнёр, не как проигравший, тем более, а как выигравший», – добавил Карасёв.