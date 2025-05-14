Китай учится у «оперативной» России, чтобы воевать с США – Джонс

Елена Острякова.  
14.05.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия мобилизовала свою оборонную промышленность.

Об этом президент Департамента обороны и безопасности Сет Джонс заявил в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия мобилизовала свою оборонную промышленность. Об этом президент Департамента обороны и безопасности Сет Джонс...

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«Сначала я хотел бы поговорить о русских. Да, сейчас на Украине идет война. Российская промышленная база, которая получает помощь в виде систем вооружения и комплектующих от Китая, Ирана и Северной Кореи, находится в состоянии военного времени. Она мобилизовала часть своей промышленности для нужд войны, и ряд стран оказывают ей помощь.

Конечно, у нас есть проблемы с русскими, а у них есть проблемы с ведением войны, особенно, с наземной кампанией. Но их промышленная база находится в состоянии военного времени», – сказал Джонс.

Он считает, что в такое же состояние сейчас переходит и экономика Китая, что поможет КНР победить «не только кого угодно, но и США».

«Я думаю, что нам не хватает такой оперативности. Мы много говорим об этом, но как мы можем воплотить это в изменения, о которых мы будем говорить на планете», – высказался Джонс.

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