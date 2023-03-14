Китай в Совбезе ООН пригрозил Западу «второй Украиной»

Владимир Гладков.  
14.03.2023 23:43
  (Мск) , Нью-Йорк
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Дзен, Китай, ООН, Политика, Украина


Некоторые недобросовестные государства, взявшие за практику препятствовать развитию других цивилизаций, заражены китаефобией и способствуют появлению очагов нестабильности по всему миру.

Об этом заявил представитель Китайской Народной республики в ходе заседания Совета безопасности ООН, посвящённого русофобии на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Некоторые недобросовестные государства, взявшие за практику препятствовать развитию других цивилизаций, заражены китаефобией и способствуют...

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«Уже в течение некоторого времени политики в некоторых странах заразились ксенофобией. А конкретно китаефобией, ненавистью и боязнью в отношении Китая.

Это является неправильным пониманием того, что такое Китай, является результатом политических манипуляций. Любая политика в отношении Китая, в которой господствует такая боязнь, китаефобия, приведёт к тому, что будет складываться безвыигрышная ситуация, будет и дальше проводиться политика сдерживания Китая. Что, в свою очередь, приводить к конфронтации», – сказал дипломат.

Представитель КНР предупредил об опасности возникновения новых конфликтов по украинскому сценарию, и призвал все стороны пытаться договориться.

«В мире уже есть украинский кризис. Вы что, хотите, чтобы ещё одна кризисная ситуация, уже бесконтрольная, сложилась?

С учётом того, на каком уровне находится развитие человеческой цивилизации, мы должны проявлять взрослый подход. Учитывать, что есть разные цивилизации и разные интересы.

Мир достаточно большой для того, чтобы сообща достигать прогресса с учётом общих интересов. Мы считаем, что человечество в состоянии преодолеть различные фобии, и вести диалог вместо конфронтации», – подытожил он.

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