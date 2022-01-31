Китай в Совбезе ООН встал на сторону России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Вместо нагнетания и эскалации международной обстановки Запад должен согласиться с требованиями России и прекратить расширение НАТО на восток, а также принудить Киев к выполнению Минских соглашений.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН по Украине заявил постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Китай выступает против проведения этого открытого заседания в Совете безопасности по инициативе США», – сказал он.

Чжан Цзюнь подчеркнул, что Китай не считает развёртывание российских войск на границе с Украиной угрозой международной безопасности, поскольку и Москва, и Киев заявляют, что не хотят войны.

«В таких условиях какова основа озабоченности стран, и по каким причинам они настаивают на том, что будет война? Мы отмечаем, что США, Украина и соответствующие страны Европы, а также НАТО имеют различные формы дипломатических контактов с Россией. Заинтересованные стороны должны стремиться к урегулированию своих разногласий посредством диалога и переговоров. Нам срочно необходима сейчас «тихая дипломатия», а не «мегафонная дипломатия. Это точка зрения, которой придерживаются многие члены Совета. К сожалению, США не приняли такое конструктивное предложение», – добавил представитель Пекина.

По его словам, проведение этого заседания не может способствовать прогрессу в переговорах и достижению компромисса.

Также Чжан Цзюнь озвучил позицию Китая по урегулированию конфликта по Украине, которая заключается в выполнении Киевом Минских соглашений.

«Эти соглашения, поддержанные Советом безопасности, являются обязательным политическим основополагающим документом, признанным всеми сторонами, и он должен быть реализован. Китай поддерживает все усилия, направленные в этом направлении», – добавил китайский дипломат.

Кроме того, представитель КНР призвал Запад учитывать легитимные требования России по нерасширению НАТО на восток.

«Расширение НАТО – это проблема, которую сложно обойти в свете растущей напряженности. НАТО является продуктом Холодной войны, и расширение НАТО воплощает собой групповую политику. Мы считаем, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счёт безопасности другой страны. Ещё меньше региональная безопасность может быть гарантирована путём интенсификации или расширения военных группировок. А легитимная озабоченность России должна учитываться», – резюмировал дипломат.