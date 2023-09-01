Китай воспримет поражение России как угрозу для себя – Буданов

Анатолий Лапин.  
01.09.2023 14:04
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


Для Китая неприемлем проигрыш России, потому что это оставит его один на один с США.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Китая неприемлем проигрыш России, потому что это оставит его один на один с...

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При этом, Буданов подчеркнул, что логика Китая не всегда понятна украинцам.

«Нравится это или нет, но для Китая военное поражение России – это плохо, мягко говоря. Потому что в большой стратегической игре, как они сами это понимают, они тогда останутся один на один с их, как они считают, противником. А они этого не хотят, поэтому вместе с тем политика Китая… они абсолютно откровенно и прямо об этом заявили, что выступают в поддержку территориальной целостности Украины. Это открытые их высказывания», – сказал глава ГУР.

«Им нужна такая конфигурация, при которой Россия не понесет открытое поражение, чтобы не остаться один на один со своими проблемами. Ну и желательно, чтобы Украина при этом вернула свой суверенитет. Но, подчеркну, желательно. А проигрыш Российской Федерации – это угроза для них», – заявил Буданов.

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