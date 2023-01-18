Китай вслед за Россией движется прочь от Запада

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США пытаются одновременно противостоять и России, и Китаю.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас считают немедленной угрозой, с которой надо разделаться, а Китай – долгосрочным главным серьезным системным вызовом. Ими дольше надо будет заниматься по западному разумению. Для того, чтобы проводить свой курс на доминирование в интересах сдерживания России и Китая, американцам своих сил не хватает. Именно поэтому им нужна полная мобилизация западного лагеря. Это лишнее подтверждение тому, что они понимают: их силы на исходе в противодействии объективной тенденции формирования многополярного мира», – сказал Лавров.

При этом, по его словам, запад пытается внести разлад в отношения России и Китая.

«Нас пытаются победить с тем, чтобы потом убедить Россию стать партнером Запада и не мешать ему, как минимум, сдерживать Китай. Это теории, оторванные от жизни. Мы с КНР видим все эти игры. Мы также понимаем, что Китай был гораздо глубже интегрирован в процессы глобализации. Для него выход из-под западной зависимости гораздо более сложный, чем для РФ. Нам этот процесс облегчили обвальные санкции, которые окончательно убедили нас в том, что этим людям больше доверять нельзя», – сказал Лавров.

Он уверен, что в Китае прекрасно осознают опасность.

«Как только Запад решит заняться Китаем предельно активно, там тоже будут санкции. Они уже начались в отношении возможностей Китая производить микропроцессоры и полупроводники. Такие санкции будут накладываться и впредь. Поэтому, не предпринимая действий, которые могли бы навредить в экономическом плане, мы с КНР постепенно движемся в сторону сокращения зависимости от западных инструментов и ненадежных партнеров. Уже половина нашего торгового оборота обслуживается в юанях и рублях. И эта доля быстро растет, и будет расти еще больше», – сказал Лавров.

Он напомнил, что Запад занимает неприемлемые позиции по Тайваню, и постоянно раздражает Китай по проблеме Синьцзян-Уйгурского автономного района, Тибета и Гонконга.