Китай встает с колен и показывает кулаки Западу

21.10.2020, Москва, Олег Кравцов

На Фиджи подрались посол Китая и представитель Тайваня, который Пекин считает своей неотъемлемой частью. Эксперты считают, что это неспроста – Китай переходит к жесткой политике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Тайвань, который имеет на Фиджи торгпредство, устроил прием в честь своего праздника. Два китайских дипломата, явившись на встречу без приглашения, возмутились тем, что на ней демонстрировался флаг Тайваня. Завязалась схватка, пострадавшим пришлось обращаться к врачам», – сообщает издание.

«В мире существует только один Китай, и Тайвань – его неотъемлемая часть. Поэтому флаг на приеме был и не флагом вовсе, а фальшивкой», – заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

В свою очередь газета New York Times считает, что Китай «проводит все более агрессивную внешнюю политику», следуя инструкции председателя КНР Си Цзиньпина, который дал указание китайским соответствующим ведомствам защищать репутацию страны.

Драку дипломатов изданию прокомментировал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

«Скандал на Фиджи отразил стремление Китая ускорить дипломатическую изоляцию Тайваня. Возможно, китайские спецслужбы перестарались. Но это часть общей картины, Китай переходит к более жесткой политике, использует экономические меры принуждения, а в дальнейшем не исключены и силовые меры», – считает политолог.

По его словам, здесь действуют два фактора, один из которых состоит в том, что Китай стал сверхдержавой и соответственно ведет себя.

«Во-вторых, такое поведение – это эмоциональный ответ на запрос общества. В Китае распространено убеждение, что страну в XIX и ХХ веках все унижали, пока она не встала с колен при Мао Цзэдуне. Потом ради связей с Западом в 1980–1990-е годы Китай снова вынужден был перейти к пассивной внешней политике. А теперь настала пора поставить на место недругов. Такие настроения в обществе тоже влияют на дипломатическую службу», – резюмировал Кашин.