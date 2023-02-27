«Китай встал на сторону России, но скрывает это» – экс-глава МИД Украины

Опубликовав свой мирный план по Украине, Китай фактически встал на сторону России, а также дал чёткий лидерский сигнал для стран Азии и Африки, где Пекин имеет особое влияние.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что он написал, целиком ложится в российские тезисы – то, что нужно прекратить огонь, это же ключевая тема, которая продвигается Россией. И, что не менее важно, чтобы это перемирие зафиксировало новые исторические реалии, как говорят в России. Китай, собственно, это поддерживает условным планом. Второе, Китай, возможно, хочет дать сигнал тем странам, которые на него ориентируются, а это немало стран и в Азии, и в Африке, которые Китай уже держит на финансовой цепочке, и который хочет им сказать: «Смотрите, я великий Китай, я за мир» (не очень объясняя, что это за мир, и что это фактически поддержка агрессора), но в пропагандистском и политическом плане это очень выгодно, то есть «мы миролюбивые, мы за то, чтобы войны не было». Кто же против такого будет выступать?» – сказал экс-министр.

При этом он пояснил, почему после публикации своего плана Китай взял паузу.

«Китай спешить не будет, он не будет расшифровывать эти свои тезисы, потому что как только он это начнёт делать, сразу станет понятно, что он становится на сторону России. А так он якобы и не на стороне России, и якобы за мир. Собственно, очень прекрасная ситуация, почему нет?», – добавил Огрызко.