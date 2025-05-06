«Китай выберет Россию, а не нас» – экс-посол Украины в Японии

Китай не может поддерживать Украину, поскольку Пекин верит в концепцию российского лидера Владимира Путина.

Об этом на канале «Цікаво з Передрієм» заявил экс-посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наши интересы в войны и интересы Китая – противоположные. Китай поражения России не хочет, потому что в этом случае в России сменится режим на прозападный. И тогда Китай получит несколько тысяч километров границы со страной, которая ему будет непонятна и чужда, с точки зрения её идеологии и политики… С точки зрения Китая, победа Украины будет означать потенциальную смену режима, это плохо. Он не может нас поддерживать так, как нам кажется, и хотелось бы.

Не думаю, что он стимулирует участие китайских военных, это отбрасывает мнение, что это делается с ведома китайских властей. Не знаю. Но то, что в Россию поставляются чипы, дроны и много других вещей, которые Россия использует против нас, это факт. При этом он продаёт дроны не только России, но и другим странам, которые поддерживают нас. И этот китайский прагматизм естественный и нормальный… Но если Китай будет выбирать между миром и Россией, он выберет Россию», – считает Корсунский.