24.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Китай, Общество, Политика, Россия, Сербия
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Китай вывел полицейских на улицы Белграда

Китайские полицейские начали патрулировать улицы столицы Сербии Белграда в этом году.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Два сербских и два китайских полицейских патрулируют туристические достопримечательности Белграда, аэропорт и торговые центры. Тысячи китайских туристов также посещают Белград и другие сербские города.

Китайские офицеры не имеют права производить аресты, а служат связующим звеном между туристами и сербскими полицейскими. Также создана телефонная «горячая линия» для китайских туристов.

В мае был подписан меморандумом о взаимопонимании между министрами внутренних дел Китая и Сербии, который также предусматривает совместные учения специальных полицейских подразделений и сотрудничество в борьбе с киберпреступностью.

Сербия и китайская компания Huawei начали проект под названием «Безопасный город», который предусматривает установку сотен камер наблюдения в Белграде и разработку программного обеспечения для распознавания лиц.

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