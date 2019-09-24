Китай вывел полицейских на улицы Белграда
Китайские полицейские начали патрулировать улицы столицы Сербии Белграда в этом году.
Об этом сообщает агентство Reuters, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Два сербских и два китайских полицейских патрулируют туристические достопримечательности Белграда, аэропорт и торговые центры. Тысячи китайских туристов также посещают Белград и другие сербские города.
Китайские офицеры не имеют права производить аресты, а служат связующим звеном между туристами и сербскими полицейскими. Также создана телефонная «горячая линия» для китайских туристов.
В мае был подписан меморандумом о взаимопонимании между министрами внутренних дел Китая и Сербии, который также предусматривает совместные учения специальных полицейских подразделений и сотрудничество в борьбе с киберпреступностью.
Сербия и китайская компания Huawei начали проект под названием «Безопасный город», который предусматривает установку сотен камер наблюдения в Белграде и разработку программного обеспечения для распознавания лиц.
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