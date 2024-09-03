Китай задумал на дармовщину разжиться русским народным достоянием

«Газпром» не поддается на давление Китая, который хочет газ по внутрироссийским ценам.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не является секретом, что наши переговоры с Китаем идут непросто. Главный спор возникает относительно цены. Я считаю, что «Газпром» абсолютно прав, что эти переговоры затягиваются. Как Китай понимает стратегическое партнерство: он считает, что мы оказались в непростой ситуации.

У «Газпрома» действительно заперты большие объемы газа на уренгойском узле газодобычи. Китай цинично говорит: ребята, мы готовы взять, но в силу ваших обстоятельств хотим… Западная пресса уверяет, что Китай хочет чуть ли не по внутренним российским ценам. Не знаю, насколько это правда, но то, что переговоры затягиваются из-за цены, это совершенно очевидно», – сказал Симонов.