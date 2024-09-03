Китай задумал на дармовщину разжиться русским народным достоянием

Елена Острякова.  
03.09.2024 22:57
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Газ, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Труба, Украина


«Газпром» не поддается на давление Китая, который хочет газ по внутрироссийским ценам.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Газпром» не поддается на давление Китая, который хочет газ по внутрироссийским ценам. Об этом...

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«Не является секретом, что наши переговоры с Китаем идут непросто. Главный спор возникает относительно цены. Я считаю, что «Газпром» абсолютно прав, что эти переговоры затягиваются. Как Китай понимает стратегическое партнерство: он считает, что мы оказались в непростой ситуации.

У «Газпрома» действительно заперты большие объемы газа на уренгойском узле газодобычи. Китай цинично говорит: ребята, мы готовы взять, но в силу ваших обстоятельств хотим… Западная пресса уверяет, что Китай хочет чуть ли не по внутренним российским ценам. Не знаю, насколько это правда, но то, что переговоры затягиваются из-за цены, это совершенно очевидно», – сказал Симонов.

По его информации, также на переговорах обсуждаются маршруты газопровода «Сила Сибири-2», и, скорее всего, у него будет несколько веток.

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