Китай захватил рынок дронов для американской полиции. В Вашингтоне недовольны

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92% дронов, используемых американской полицией, пожарными и спасателями, производятся в Китае – узнало издание Nikkei Asia.

Причина в том, что дроны американского производства стоят в три раза дороже китайских аналогов и при этом уступают им технологически.

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Первым китайским дроном, который использовали шерифы округа Хардин в штате Кентукки, был DJI Matrice 300. Местный сельскохозяйственный кооператив подарил устройство китайского производства в 2021 году, чтобы помочь офицерам выслеживать подростков, уничтоживших урожай на ферме, охватывающей сотни людей. акров.

Хотя пешие офицеры всегда отставали всего на несколько шагов, дрон мог найти и сделать снимки преступников за считанные минуты.

Сержант Трэвис Кук рассказал Nikkei Asia, что дроны быстро стали незаменимым инструментом для департамента шерифа, который позже создал флот из пяти самолетов DJI. По его словам, их использовали для поиска потенциально ядовитых материалов в сошедшем с рельсов поезде и даже спасли жизни офицеров во время захвата заложников.

Ирония заключается в том, что в то время как полицейские, пожарные и спасатели по всей стране используют китайские дроны, Вашингтон предупреждает, что эта технология представляет собой материальный риск для США. провести агрессивную, но прагматичную политику в отношении Китая.

Законодатели в Вашингтоне представили Закон о противодействии китайским дронам в марте и Закон о дронах для служб быстрого реагирования (DFR) в мае, чтобы запретить DJI и повысить тарифы на китайские дроны в целом. Доходы от этих тарифов будут использованы для финансирования закупок американских дронов для департаментов общественной безопасности.

Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам включил Закон о противодействии китайским дронам в свой проект Закона о полномочиях национальной обороны на 2025 финансовый год (NDAA).

Закон о противодействии китайским дронам может быть принят быстро, если «он будет включен в более крупный двухпартийный законопроект, такой как ассигнования на оборону», – сказал Джек Чжан, доцент кафедры политологии Канзасского университета, аналогично тому, как был включен запрет на TikTok. в законопроекте об иностранной помощи в апреле.

DJI опровергла обвинения в том, что китайское правительство имеет черный доступ к своим данным или что компания несправедливо субсидируется.

«Предложение Закона DFR о повышении налогов и, в конечном итоге, запрете беспилотников, производимых в Китае, является ксенофобией, завернутой в прикрытие национальной безопасности», — говорится в заявлении компании.

Агентствам общественной безопасности уже запрещено использовать федеральные гранты для покупки китайских дронов, но некоторые из них, в том числе в Кентукки, Нью-Джерси и Коннектикуте, осуществили закупки, используя собственный бюджет. Многие говорят, что купили бы китайское даже при более высоких тарифах.

Луис Фигейредо, детектив полицейского управления Элизабет в Нью-Джерси, говорит, что новые тарифы будут «плохими новостями» для пользователей.

«DJI не собирается снижать тариф, [поэтому] клиент будет платить больше денег за дрон DJI», — сказал Фигейредо, который управляет пятью или шестью дронами в день. «В конце концов, кто на самом деле это финансирует? Это будет общественная безопасность».

Несколько офицеров и продавцов дронов рассказали Nikkei Asia, что американские дроны стоят в три-четыре раза дороже, чем китайские модели, но не предлагают даже такого же уровня технологий.

«Вы бы предпочли ездить на Cadillac Escalade, в котором есть все удобства и инструменты, необходимые для облегчения вашей работы? Или вы бы предпочли заплатить больше денег и ездить на Ford Escort, у которого вообще нет вариантов?» — сказал Кук, сержант из Кентукки. «Что есть, то есть».

Международная ассоциация беспилотных транспортных систем (AUVSI), которая представляет производителей дронов в США, признает наличие технологического разрыва, но винит в этом доминирование DJI на рынке США и субсидии правительства Китая.

«Многим производителям дронов сложно привлечь капитал для масштабирования своего производства, [потому что] сигнал спроса со стороны столь многих пользователей по-прежнему ориентирован на дешевые китайские дроны», – сказал Майкл Роббинс, президент и генеральный директор AUVSI. «У вас есть конкурент на рынке, который сильно субсидируется, с ним очень сложно конкурировать, особенно по факторам стоимости».

По данным AUVSI, китайские дроны контролируют 92% рынка служб экстренного реагирования в США.