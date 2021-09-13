Китай захватит всех. Или отключит

13.09.2021 14:16 (Мск), Москва, Платон Беседин

У кого же я прочёл первым, что в будущем Китай поработит всех и управлять всеми станет? Пожалуй, что у Владимира Георгиевича Сорокина в «Голубом сале». Великая книга. А жизнь, как известно, лишь подражает литературе.

И вот на днях мы узнаём, что китайская копания Xiaomi совершает кощунственный шаг – и блокирует смартфоны своего производства. В том числе, и в Крыму. Каково, а? Я тут же звоню своему товарищу. У него Xiaomi – он отвечает, что всё нормально, мол, работает самртфон. Обращаюсь к другому – заявляет опять же, всё в порядке.

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Возможно, происки конкурентов? Или всё ещё впереди? И – отключат, окончательно и бесповоротно. Намерение ведь озвучено.

Так как же так получается, а? Нам регулярно рапортуют о всё крепнущей российской-китайской дружбе. Одни говорят, что у нас равноценное сотрудничество. Другие, злые языки, вещают, как выдаивает Россию Китай – вспомните, к примеру, ужастики о вырубке сибирских лесов. Так кому нам верить? Кому хочешь, что называется – личный выбор.

Более того, встречаю я сообщения и о том, что китайские инвесторы активно заходят в Крым. Чуть ли ни при поддержке официального Пекина. А тут – бац! – и Крым не признаём. А ведь мы понимаем, что история с блокировкой смартфонов Xiaomi – это не сугубо частная история.

Не стоит искать особых подводных камней. Всё на поверхности. И потому действует самое простое объяснение из всех возможных, согласно «бритве Оккама». Но прежде не забудем, что в том же Крыму, после отказа французского Alcatel обслуживать соответствующую технику, на вышки сотовой связи установлена аппаратура опять же китайской фирмы Huawei. Что будет, если откажутся они?

Нет, не стоит делать слишком печально-упадочных выводов. Однако насторожиться и подготовиться, определённо, следовало бы. Потому что все эти разговоры о дружбе и партнёрстве с Китаем – они трагикомичны по сути. И Пекин готов съесть любого своего «товарища» в любое время.

Однако ключ тут даже не в отношении государств, а в том, что они лишь базы, скажем так, для куда больших властителей – для истинных правительств. Речь о глобальных компаниях, о транскорпорациях, ясное дело, которые могут отключить, захватить, поработить кого угодно. В такой век мы живём, и агенты Смиты уже не на пороге – нет, они в домах несут свою вахту.

И единственное спасение тут – самостоятельность. Ну, или хотя бы, для начала, попытка её обретения. Кто сдюжит?