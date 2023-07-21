Китай закупает миллионы тонн украинского зерна, а от российского отказывается – эксперт

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Главным потерпевшим от «зерновой сделки» оказались российские крестьяне, которые фактически из своего кармана оплатили политику Москвы и экономические интересы Турции.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, почему Россия так держалась за зерновую сделку, и не отменила её сразу, как условия Москвы не были выполнены.

«Это было чисто политическое решение – то выборы Эрдогана, то ещё какая-то фигня. По большому счёту, эта сделка изначально не была нужна. И то, что она всё-таки была реализована, нанесло ущерб российским зерновым поставкам. Сумма уже даже президентом объявлена, миллиард двести долларов. Этот ущерб понесли российские крестьяне. Вообще, Турция является главным бенефициаром этой сделки. Она очень хотела, чтобы эта сделка была продлена, и продлевалась чуть ли не вечно. Потому что Турция закупила на Украине свыше трёх миллионов тонн зерна по очень низким ценам. И ещё закупила свыше шести миллионов тонн у нас, тоже по очень низким ценам. Из-за этой сделки. То есть, мы ценой интересов своих крестьян оплачиваем интересы Турции», – сказал Злочевский.

Он также возмутился, что украинское зерно в больших количествах закупает Китай, а от российского – отказывается.

«И ещё одним бенефициаром является Китай, который в рамках этой сделки купил шесть миллионов тонн у Украины, тоже по очень дешёвым ценам. Но у нас он не купил, Китай не пускает нашу пшеницу на свой рынок. Это должно быть политическое решение в Китае, там так устроено. Этого политического решения нет. Украинское покупает, а наше не стал», – добавил эксперт.