Китай запустил процесс делегитимизации Украины – Соскин

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Заявление посла Китая во Франции Лю Шайе о принадлежности Крыма и сомнительном суверенитете бывших республик СССР – это четкий сигнал от китайской власти о том, что началась делегитимизация Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы, Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, по мнению Соскина, таким образом Китай намекнул на свои претензии на страны Средней Азии, которые также являлись частью СССР.

«Понятно, что он проводит линию, которая дается от Си Цзиньпина и там этот у него есть, член Политбюро и так далее, который за эти вопросы отвечает. Его заявление означает, что началась делегитимизация Украины на международном плане. Это показывает, что будет с Украиной, какой вопрос поставит коммунистическо-бандитский Китай, незаконный, в Совете Безопасности вместе с Россией», – сказал эксперт.

«То есть, уже идет линия, что Россия – это легитимное государство, а Украина, Беларусь, особенно Казахстан, Узбекистан и вся Средняя Азия – это вообще фиг знает, что и Китай может их спокойно себе забрать, вот о чем речь идет», – заявил Соскин.