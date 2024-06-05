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Пока украинские мошенники грабят простых россиян, их китайские коллеги целенаправленно грабят американский малый бизнес.

Об этом в ходе слушаний комитета по ассигнованиям Сената конгресса США заявил глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Программы-вымогатели являются одним из наших главных безусловных приоритетов в области кибербезопасности. Мы очень активно работаем с частным сектором, чтобы повысить устойчивость и укрепить инфраструктур частного сектора от атак программ-вымогателей. Есть базовые вещи, которые можно сделать. Например, иметь резервные копии. Вы были бы удивлены, узнав, как часть программ-вымогателей запускаются не из-за какого-то сложного вторжения, а из-за того, что кто-то в компании не соблюдал надлежащую кибергигиену. Они просто перешли по ссылке, по которой им не следовало переходить», – сказал Рей.

Он уверен, что мошенники действуют под патронажем китайского правительства. Якобы КНР хочет выкрасть американские технологии, чтобы доминировать в мире. ФБР расследует более сотни различных вариантов программ-вымогателей, от которых пострадали десятки фирм. В частности, в Небраске китайцы якобы пытаются влиять на урожайность и заполучить генетически модифицированные семена кукурузы.

По словам Рея, КНР также нацелена на объекты критической гражданской инфраструктуры США: водоснабжение, коммуникации и многое другое. Кроме того, китайцы скупают землю вокруг американских военных объектов. Рей пожаловался, что Китай по кибератакам превосходит США в 50 раз и попросил у сенаторов финансирования на найм «киберталантов».