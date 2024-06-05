Китай запустил свою «службу безопасности Сбера» для США – ФБР негодует

Елена Острякова.  
05.06.2024 20:20
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Кибервойна, Китай, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецслужбы, США


Пока украинские мошенники грабят простых россиян, их китайские коллеги целенаправленно грабят американский малый бизнес.

Об этом в ходе слушаний комитета по ассигнованиям Сената конгресса США заявил глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока украинские мошенники грабят простых россиян, их китайские коллеги целенаправленно грабят американский малый бизнес....

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«Программы-вымогатели являются одним из наших главных безусловных приоритетов в области кибербезопасности. Мы очень активно работаем с частным сектором, чтобы повысить устойчивость и укрепить инфраструктур частного сектора от атак программ-вымогателей. Есть базовые вещи, которые можно сделать. Например, иметь резервные копии. Вы были бы удивлены, узнав, как часть программ-вымогателей запускаются не из-за какого-то сложного вторжения, а из-за того, что кто-то в компании не соблюдал надлежащую кибергигиену. Они просто перешли по ссылке, по которой им не следовало переходить», – сказал Рей.

Он уверен, что мошенники действуют под патронажем китайского правительства. Якобы КНР хочет выкрасть американские технологии, чтобы доминировать в мире. ФБР расследует более сотни различных вариантов программ-вымогателей, от которых пострадали десятки фирм. В частности, в Небраске китайцы якобы пытаются влиять на урожайность и заполучить генетически модифицированные семена кукурузы.

По словам Рея, КНР также нацелена на объекты критической гражданской инфраструктуры США: водоснабжение, коммуникации и многое другое. Кроме того, китайцы скупают землю вокруг американских военных объектов. Рей пожаловался, что Китай по кибератакам превосходит США в 50 раз и попросил у сенаторов финансирования на найм «киберталантов».

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