Китай заставил Украину отозвать подпись в ООН, угрожая лишить Киев вакцины

Китай заставил Украину отозвать свою подпись из проекта резолюции Совета по правам человека ООН об осуждении дискриминации коммунистическим Китаем уйгуров в Синцзяне.

Об этом в своем блоге пишет юрист-международник, бывший глава фейкового «представительства президента Украины в АРК» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Бабина, это произошло под давлением Пекина, угрожавшего прекратить поставки вакцины от коронавируса на Украину.

«Во-первых, это прямое подтверждение использования коммунистическим Китаем коронавируса и обстоятельств пандемии как бактериологического оружия. Для силового продвижения собственных внешних интересов.

Во-вторых это значит, что такое оружие успешно работает. В частности из-за неспособности Украины, через год после начала пандемии сбалансировать собственную системную политику в отношении вакцинации. И неспособность противостоять угрозам коммунистических дипломатов.

В-третьих, и это самое худшее, Украина пока попала в очень печальную внешнеполитическую ситуацию… Ведь, когда мы обращаем внимание человечества на расовую дискриминацию крымских татар со стороны РФ как агрессора, и одновременно при этом, хотя и под давлением, «торгуем» собственной подписью по вопросу дискриминации уйгуров КНР – это выглядит, мягко говоря, печально», – сокрушается Бабин.