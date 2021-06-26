26.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Китай, Политика, Украина
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Китай заставил Украину отозвать подпись в ООН, угрожая лишить Киев вакцины

Новости УкраиныКитай заставил Украину отозвать свою подпись из проекта резолюции Совета по правам человека ООН...

Китай заставил Украину отозвать свою подпись из проекта резолюции Совета по правам человека ООН об осуждении дискриминации коммунистическим Китаем уйгуров в Синцзяне.

Об этом в своем блоге пишет юрист-международник, бывший глава фейкового «представительства президента Украины в АРК» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Бабина, это произошло под давлением Пекина, угрожавшего прекратить поставки вакцины от коронавируса на Украину.

«Во-первых, это прямое подтверждение использования коммунистическим Китаем коронавируса и обстоятельств пандемии как бактериологического оружия. Для силового продвижения собственных внешних интересов.

Во-вторых это значит, что такое оружие успешно работает. В частности из-за неспособности Украины, через год после начала пандемии сбалансировать собственную системную политику в отношении вакцинации. И неспособность противостоять угрозам коммунистических дипломатов.

В-третьих, и это самое худшее, Украина пока попала в очень печальную внешнеполитическую ситуацию… Ведь, когда мы обращаем внимание человечества на расовую дискриминацию крымских татар со стороны РФ как агрессора, и одновременно при этом, хотя и под давлением, «торгуем» собственной подписью по вопросу дискриминации уйгуров КНР – это выглядит, мягко говоря, печально», – сокрушается Бабин.

Напомним, страны Запада обвиняют власти Китая в дискриминации уйгурского народа, проживающего в провинции Синьцзян. В июле 2019-го года 22 страны Запада обратились в Комитет ООН по права человека с призывом прекратить задержания уйгуров и мусульман в Синьцзяне. В ответ на это Россия и еще более 30-ти государств обратились с ответным письмом в ООН в поддержку политики Пекина.



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