Китайцам не позволили вывезти из Украины 50 кг янтаря в подушках
Граждане Китая намеревались тайно вывезти с территории Украины 50 килограмив янтаря, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
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“Во время мер контроля в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы инициировали совместно с сотрудниками Управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни ГФС досмотр багажа двух граждан Китая. В четырех чемоданах правоохранители обнаружили камни янтаря”, – говорится в сообщении.
Граждане направлялись на рейс в Пекин, однако не указали, что везут такой товар. К тому же камни иностранцы замаскировали под обычные подушки.
Всего было выявлено более 50 килограммов янтаря.
По данному факту будут составлены админпротоколы. Проводятся мероприятия по установлению суммы оценки товара.
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