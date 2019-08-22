22.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Китай, Криминал, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Таможня, Украина
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Китайцам не позволили вывезти из Украины 50 кг янтаря в подушках

Граждане Китая намеревались тайно вывезти с территории Украины 50 килограмив янтаря, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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“Во время мер контроля в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы инициировали совместно с сотрудниками Управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни ГФС досмотр багажа двух граждан Китая. В четырех чемоданах правоохранители обнаружили камни янтаря”, – говорится в сообщении.

Граждане направлялись на рейс в Пекин, однако не указали, что везут такой товар. К тому же камни иностранцы замаскировали под обычные подушки.

Всего было выявлено более 50 килограммов янтаря.

По данному факту будут составлены админпротоколы. Проводятся мероприятия по установлению суммы оценки товара.

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