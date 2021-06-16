Китайцев оскорбили «санкции» Зеленского против их инвесторов

16.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В Китае ситуация с инвестициями в «Мотор-сич», как и Украину в целом, не вызвала особого интереса, но то, что Украина в этом контексте решила подобно США и ЕС ввести санкции, направленные против граждан Китая, вызвало непонимание.

Об этом в эфире «Укрлайф.тв» заявил Алексей Ковалец, член правления Украинской ассоциации китаеведов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, конечно, на периферии (информационного пространства Китая), мы не топ-стори, как говорят. Ну, иногда Украина возникает, и это происходит прежде всего из-за войны с Россией или из-за ситуации вокруг Украины. Они не могут на это реагировать, потому что тут задействованы большие игроки, США и так далее. Но «Мотор-сич» вызвала неоднозначную реакцию, потому что от власти Китая на эту ситуацию не было никакой особенной реакции. МИД Китая сказал, чтобы Украина уважала права китайских инвесторов. Всё.

Это была официальная позиция Китая, и кроме этого ничего не было сказано. Тут же начался вал, но начался не из-за запрета или каких-то таких действий а из-за одного слова. Из-за того, что господин Зеленский наложил санкции. Был указ президента и решение СНБО про санкции. На фоне того, что санкции против Китая вводят США и ЕС, выходит так, что Украина вводит свои санкции против китайских граждан. Вот это вызвало сумасшедшую бурю непонимания – почему? А что такое Украина, что она против нас вводит санкции? То есть, китайцев не интересовало, какая ситуация, какие там были перипетии вокруг этой самой «Мотор сичи», но само слово «санкции» в указе президента Украины сбивало с толку», – сказал эксперт.