14.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Одесса, Строительство, Украина, Экология, Экономика

Китайцы будут копать Черное море под Одессой


Китайская компания China Harbour Engineering Сompany Ltd стала победителем по двум лотам аукциона по проведению дноуглубительных работ в порту Ильичевска Одесской области, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

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Предметом первого лота было дноуглубление подходного морского канала к порту Черноморск, а второго — дноуглубительные работы в операционной акватории 1-го ковша Сухого лимана порта.

По результатам открытых торгов China Harbour Engineering СompanyLtd предложила провести дноуглубление подходного морского канала за 87,149 млн грн без НДС,а работы в операционной акватории оценила в 316,999 млн грн без НДС, что стало наилучшим ценовым предложением по каждому из лотов.

«За счет высокой конкуренции между компаниями в ходе аукциона АМПУ удалось получить наиболее привлекательные ценовые предложения и сэкономить более 40 млн грн в целом. Поскольку компания China Harbour Engineering Сompany Ltd уже проявила себя как надежный подрядчик проекта дноуглубления в порту Южный, рассчитываем на такой же качественный и ответственный подход и к проекту дноуглубления в порту Черноморск», — отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Окончательные результаты тендера будут опубликованы в системе Prozorro после изучения предложения компании-победителя на соответствие условиям тендерной документации.

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