Китайцы намерены в Гааге наказать Украину за «Мотор Сич» на 4,5 миллиарда

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Новости Украины

Китайская компания Beijing Skyrizon, инвестировавшая большую сумму в украинское предприятие «Мотор Сич» для покупки предприятия, подала иск на сорвавшую сделку Украину в Арбитражный суд Гааги с требованием возмещения убытков в 4,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на сайте, где размещают информацию для акционеров компании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что сумма увеличена из-за существенных убытков, понесенных китайскими инвесторами.

«В результате несправедливого отношения Украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывному применению незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как в Украине, так и в Китае», – говорится в заявлении.

Также Beijing Skyrizon указывает, что решительно выступает против «жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия».

В марте 2021 года Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций предприятия «Мотор Сич». Президент Владимир Зеленский заявил, что не позволит Китаю или какой-либо другой стране приобрести контрольный пакет акций предприятия «Мотор Сич». Тогда же во фракции «Слуга Народа» заявили, что подадут в Верховную раду законопроект о национализации предприятия.

Киевский политолог Александр Семченко не верит в перспективы иска Beijing Skyrizon против Украины.

«Я не верю, что китайцам удастся выиграть в суде в Гааге. Там давно уже не правосудие, там политика. Думаю, результат будет такой же, как в деле «Нефтегаза» и «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже: «Украина, конечно, неправа, но ей очень деньги нужны, поэтому давайте примем решение в пользу Украины». В данном случае «давайте откажем китайцам», – сказал эксперт «ПолитНавигатору».

Напомним, что в мае 2017 года министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил о создании совместного предприятия «Мотор Сичи» и компании Skyrizon в китайском Чунцине, которое должно производить авиационные двигатели и газотурбинные установки.

В июле 2017 года Генпрокуратура провела обыски на «Мотор Сичи» в рамках нескольких расследований.

В сентябре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева по ходатайству СБУ наложил арест на 56% акций «Мотор Сичи», которыми косвенно владеет гражданин Китая Ван Синьлей, владелец компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.

В начале августа 2020 года китайские инвесторы из Skyrizon обнародовали официальную информацию о сотрудничестве с группой DCH Александра Ярославского по АО Мотор Сич на сайте Шанхайской биржи. Из этого стало известно, что группа DCH, принадлежащая украинскому бизнесмену, получает от китайских инвесторов более 25% акций ПАО «Мотор Сич». Позже в группе компаний DCH заявили, что у Антимонопольного комитета нет законных оснований отказывать в разрешении на концентрацию акций «Мотор Сичи» ни китайским инвесторам, ни DCH.

В августе 2020-го президент Владимир Зеленский поручил премьеру, Службе безопасности Украины и Совету нацбезопасности и обороны защитить стратегические предприятия, отдельно вспомнив о запорожском заводе «Мотор Сич». В сентябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Сичи» из компании Skyrizon направили украинскому правительству уведомление о намерении начать международный арбитраж против государства. В феврале 2021 года инвесторы ПАО «Мотор Сич» из Китая увеличили сумму иска против Украины в международном арбитражном суде на минимум $100 млн. до $3,6 млрд.

Практически все аналитики сходятся во мнении, что сделка была сорвана по указанию Вашингтона.