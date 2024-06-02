Китайцы покорили Луну, а у американцев очередной облом

Сергей Рыжов.  
02.06.2024 13:45
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Китай, Космос, Наука, США


Китайский зонд “Чанъэ-6” сел на обратной стороне Луны. О его успешной посадке в бассейне Южный полюс – Эйткен сегодня рано утром по пекинскому времени объявило Китайское национальное космическое управление, опубликовав соответствующее видео.

Ожидается, что аппарат соберет до двух килограммов проб лунного грунта и погрузит их на аппарат, который состыкуется на орбите Луны с капсулой, после чего миссия вернется на Землю.

Китайский зонд “Чанъэ-6” сел на обратной стороне Луны. О его успешной посадке в бассейне...

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Сложность в том, что обратная сторона Луны никогда не видна с Земли и с ней невозможно установить прямую радиосвязь.

Лунная программа Китая предполагает масштабное зондирование Луны для возможного создания обитаемой базы на спутнике Земли. Обратная сторона Луны привлекает исследователей в том числе тем, что там возможно нахождение водяного льда.

В то же время в Штатах завершился неудачей запуск космической капсулы Boeing Starliner – его отменили за четыре минуты до старта. Как известно, NASA планирует регулярно использовать Starliner наряду с капсулой SpaceX Dragon для перевозки астронавтов на МКС.

Причины провала пока не ясны. Корабль должен был доставить с мыса Канаверал на МКС астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс, а также запчасть к забарахлившему насосу для аппарата, перерабатывающего мочу астронавтов в воду.

Это уже второй отложенный старт Starliner. В начале мая попытка запуска была прервана из-за проблем с клапаном давления на ракете-носителе Atlas V. Позже на капсуле была обнаружена небольшая утечка гелия. Еще одну попытку американцы слелают уже сегодня в 12:03 по восточному времени (19:03 мск).

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