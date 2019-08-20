Китайцы сулят Украине $100 миллионов за разрешение купить «Мотор Сич»

20.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group в случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку свыше 50% акций «Мотор Сич» предоставят авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 миллионов долларов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник в правительстве Украины.

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«Поступление этих средств в специальный фонд уже предусмотрено пунктом 9 статьи 11 закона о госбюджете Украины на 2019 год — 2,8 млрд грн по курсу на момент принятия госбюджета», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что это условие — одно из ключевых в согласованных в правительстве договоренностях между китайскими инвесторами и «Укроборонпромом» вместе с передачей украинской госкорпорации блокирующего пакета в размере более 25% акций с целью совместного управления «Мотор Сич».

Источник напомнил, что указанный проект по вопросам развития авиадвигательного производства в Украине и строительства крупноузлового производства в китайском г. Чунцин был начат в 2015 году на базе договоров о сотрудничестве между «Мотор-Сич», Skyrizon и Xinwei Group.

В его рамках украинское предприятие в 2016 году уже получило льготное кредитное финансирование в размере 100 млн долларов, а в Чунцине к настоящему времени начато строительство сборочного производства.

Базовым документом по проекту является договор о сотрудничестве от 27 апреля 2018 года между Украиной в лице «Укроборонпрома» и группами компаний Skyrizon и Xinwei, прошедший независимую экспертизу по британскому праву одной из крупнейших мировых юридических компаний, отметил собеседник агентства.

По его словам, 7 июня этого года в АМКУ было подано совместное заявление от имени государства Украина в лице «Укроборонпрома» и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций «Мотор Сичи» с целью совместного управления и контроля над предприятием.

Затем 19 июня подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения, добавил источник.

АМКУ в начале июля сообщил об открытии дела по данной концентрации для ее углубленного исследования и приеме замечаний и предложений до 22 июля, однако окончательное решение ведомства пока отсутствует.

Напоминим, что «Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

«Мотор-Сич» контролируется миллионером и юывшим нардепом Вячеславом Богуслаевым.