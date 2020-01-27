Китайская зараза и украинский бардак

27.01.2020, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, вас таки интересует, как наша могучая держава борется с потенциальной опасностью распространения на её территорию эпидемии коронавируса, вспыхнувшей в Китае? И я скажу: в воздухе прямо-таки витает скверный душок возможной катастрофы и обычной для Украины паники на фоне посполитного геволта и привычного бардака. Судите сами…

Вы уже знаете, что начавшаяся в конце прошлого года в китайском городе Ухань вспышка вирусного заболевания приобретает весьма опасный характер. Приводящая к атипичной пневмонии, эта инфекция передается от человека к человеку и быстро распространяется за пределы Поднебесной.

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На сей момент только в Китае заболело более 2 тысяч человек и умерло около ста. Причем зараза проникла и в страны Юго-Восточной Азии, и даже в Австралию.

Пока сложно судить, чего больше в старательно раздуваемой СМИ панике — реальной опасности глобального распространения инфекции, или — черного пиара, её сознательно преувеличивающего ради нанесения ущерба экономическим интересам Китая как главного конкурента Запада. Равно как и очередного повода заработать пару копеек мировым производителям медикаментов. Ведь недавние истории «смертоносности» птичьего и свиного гриппа и прочих зараз в итоге оказались, мягко говоря, сильно преувеличены.

Однако, сами понимаете, – в подобных случаях лучше лишний раз подуть на холодную воду, чем потом кадить ладаном над могильниками жертв катастрофы.

И что же у нас делается на сей предмет, резонно спросите вы?

А делается форменная комедия. Пассажирам, прибывшим ПРЯМЫМИ рейсами из Китая, аж измеряют в салонах самолетов температуру тела медработники сурового вида в ватниках и оранжевых жилетках аля-дорожные рабочие. Хотя даже ребенку понятно, что недавно инфицированный человек может не иметь еще никаких симптомов, и все это ритуальное действо никаких гарантий не дает. Тем паче, по свидетельству лиц, в эти дни побывавших в наших аэропортах, люди, прибывшие из того же Китая, равно как и сопредельных стран рейсами транзитными, никакой «эпидемиологической проверки» не проходят!

Совершенно очевидно, что в наших условиях, когда вся санитарно-эпидемиологическая служба буквально уничтожена при активном участии бывшего министра здравоохранения мадам Супрун, единственным методом борьбы с потенциальной эпидемией может быть только создание карантинов, где все без исключения прибывшие из зоны риска пребывали бы в изоляции на сроки инкубационного периода болезни.

Но ведь это потребует серьезных финансовых вложений, а главное – четкой и жесткой организационной работы практически отсутствующих служб и специалистов! А значит — будем мерить среднюю температуру в самолетах и…уповать на Бога.

Вот и экс-народный депутат Украины Алексей Журавко, любезно согласившийся прокомментировать для «ПолитНавигатора» сию проблему, энтузиазма отнюдь не испытивает:

«Киев – это самое уязвимое место в Европе после так называемых «реформ» Минздрава, проведенных американкой Ульяной Супрун, которую на Украине прозвали «доктор смерть».

На Украине медицина настолько разбалансирована, что ситуация будет куда хуже, чем в Китае. Власть не в состоянии принимать адекватные решения – у руля одни идиоты и дебилы.

Более ого, у Киева нет средств на эвакуацию, дополнительные медикаменты или привлечение профессионалов. Бюджет пустой.

Впрочем, если эта зараза проявится в Киеве, то это будет не меньшей угрозой и для России.

Поэтому решать проблему на Украине, в случае чего, придется сообща Европе и России. Не дай Бог, чтобы это произошло. Украина этой напасти не переживет».

И с ним трудно не согласиться — ведь даже со вполне изученной корью наша медицина справиться не смогла, допустив форменную её эпидемию и позорище на весь мир. А здесь — новая болезнь, требующая и особой ответственности, и системного государственного подхода. И хорошо, что случай её в Киеве сегодня не подтвержден. – А если таки да?! – Тогда — дело спасения утопающих как всегда, окажется в их собственных руках…

Так что, уважаемые граждане, мойте руки и не ешьте грязного. И — уповайте на Бога и самих себя, а не родную державу, озабоченную чем угодно, кроме здравия своих граждан.