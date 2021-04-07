Китайские гиды-недоучки отстранены от работы на исторических объектах России

07.04.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла законопроект, который предусматривает, что с 1 июля 2022 оказывать экскурсионные услуги в России смогут только граждане РФ.

Закон принят в окончательном третьем чтении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экскурсии, которые проводят иностранные гиды-переводчики на территории нашей страны, зачастую не отвечают исторической правде. Иностранным туристам иногда рассказывают истории, которые не имеют отношения к подлинно русской истории. Особенно в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Великом Новгороде, Пскове и других древнерусских городах…

Важно, чтобы гиды были подготовлены, имели соответствующую аттестацию и преподносили товар лицом, чтобы туристы могли получить адекватное представление о России», – сказал депутат от ЛДПР Антон Морозов.

Ранее сенатор Антон Беляков заявлял, что во Владимирской области, в Санкт-Петербурге и целом ряде регионов Золотого кольца нелегальные гиды из Китая оказывают услуги, не обладая никакими разрешительными документами, пользуясь тем, что наплыв туристов из этой страны слишком велик.