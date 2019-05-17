Китайские инвестиции в Беларуси. Обратная сторона

17.05.2019, Минск, Андрей Королев

В белорусском Светлогорске в одном из цехов завода беленой целлюлозы обвалилась крыша. За этой, в общем-то провинциальной новостью, на которую обычно обратили бы внимание только местные жители и профильные специалисты стоит целая история китайских инвестиций в Беларусь и она, в какой-то мере, является символом этих инвестиций.

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На фото -обвалившаяся крыша в Светлогорске.

Светлогорский завод – совсем новенький, проработал лишь год с небольшим и до сих пор не вышел на проектную мощность. Но и за этот год он успел заработать дурнопахнущую, в прямом смысле этого слова, репутацию. Весь этот год местные экологи и жители деревни Якимова Слобода, прилегающей к предприятию, ведут борьбу с меркаптаном – бесцветным ядовитым газом, выделяющимся при варке древесины в химикатах и пахнущего, по выражению местного активиста Вадима Болбаса, «смесью канализации и гниющей капусты». Белорусские независимые СМИ завод иначе, как «вонючим» и не называют.

До того, как завонять, завод был известным на всю страну долгостроем, строительство которого обошлось государству примерно в 800 миллионов долларов (довольно внушительная для республики сумма), львиная доля которых – китайский связанный кредит. Строили предприятие и поставляли для него оборудование тоже китайцы. Причем специальным президентским указом было разрешено при его строительстве использовать стандарты и технические требования КНР. Вот и построили. Работу предприятия уже дважды приостанавливали из-за проблем с экологией, а кредит, взятый у китайцев на его строительство, страна вынуждена выплачивать.

И это – не единственный такой случай. Еще один подобный долгострой – картонный завод в Добруше Гомельской области. Его строительство начато в 2012 году и конца ему пока не видно. Изначально стоимость проекта оценивалась в 510 миллионов долларов из которых 350 – тоже китайский кредит, однако уже в конце 2018 года появилась информация, что для завершения стройки потребуется еще 80 миллионов. Скандалов вокруг этого долгостроя хватало. В 2015 году дошло до того, что 200 китайских рабочих пешком прошли 30 километров до Гомеля и собирались идти еще 300 километров до Минска, чтобы получить свою зарплату, которую китайский же наниматель не выплачивал уже 3 месяца.

Еще один проблемный китайский инвестиционный проект – автозавод «Белджи», выпускающий китайские легковушки Geely. Строительство предприятия обошлось стране почти в 250 миллионов долларов. Проектная мощность предприятия – 60 тысяч автомобилей в год, однако за 6 лет работы с 2013 по 2018 годы, реальный выпуск продукции ни разу не преодолел отметку в 10 тысяч. Машины получились дорогие и некачественные. Спрос на китайские автомобили белорусской сборки не могут поддержать ни почти дармовые кредиты под процент в несколько раз ниже ставки рефинансирования, ни настоятельные рекомендации покупать их чиновникам средней руки, бюджетным организациям и госпредприятиям, ни белорусские лотереи, в которых обычно разыгрываются именно такие авто. Разумеется, при таких объемах выпуска предприятие остается убыточным, а государство, помимо выплаты процентов по кредиту, тратит деньги на поддержание его на плаву.

Китай активно инвестирует в Беларусь. Строит заводы, электростанции, стадионы, целые микрорайоны в городах. Под Минском даже строится целый высокотехнологичный китайский город Великий Камень. В перспективе в нем будет жить до 120 тысяч человек. Сколько среди них будет белорусов – умалчивается. Особенностью китайских инвестиций в страну являются связанные кредиты. Деньги дают при условии, что работы будут выполнять китайские подрядчики силами китайских же рабочих. Часто ради таких инвесторов вводятся льготы по налогообложению. Китайцев в Беларуси много. Ради них даже пришлось перевести на китайский информацию в аэропортах и на вокзалах, да и на улицах Минска частенько можно видеть иероглифы.

На фото: поворот на Великий Камень.

На фото – аэропорт Минск-2

На фото – обыкновенный белорусский банкомат.

Китай охотно вкладывается в Беларусь. И людей и денег у сверхдержавы в избытке. Взамен, помимо процентов по кредитам, Поднебесная получает лояльность местных властей, любящих говорить о многовекторности своей внешней политики и не слишком придирающихся качеству возводимых объектов, а также дополнительный выход через Союзное государство на необъятный, в сравнении с белорусским, российский рынок