Китайские обещания переговоров от Кулебы. Реакция из Киева и Москвы

Комментаторы в Москве без особого оптимизма восприняли известия из Китая, где глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил о возможности переговоров с Россией и уверял в признании китайской принадлежности Тайваня.

Впрочем, не менее язвительно комментируют слова Кулебы и в Киеве – в партии Петра Порошенко напоминают, что сам Владимир Зеленский ранее вводил запрет на любые переговоры с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А как же решение Совбеза, указ президента Зеленского, постановления Верховной Рады, в конце концов? Нас ожидают большие перемены? … Всегда отстаивал мнение, что «мирные» предложения россиян – это обман. Но в контексте таких заявлений многое выглядит в ином свете. Нападки на военное руководство – это попытка обесценить военных перед «демилитаризацией»? Если это так-то вдохновителям и исполнителям такого сценария стоит прочитать Уголовный кодекс. Там, где о государственной измене», – грозит «порохобот» Ростислав Павленко.

«Ну прямо реально – Зеленский это политическая проститутка», – оценивает смену риторики МИД Украины российский политолог Сергей Марков.

«Я правильно понимаю, что «коллективный Зеленский» решил, пока на Западе бардак, кинуть всех? И китайцев тоже, но позже и попытавшись выклянчить грошей, которые из США теперь долго не поступят», – объясняет причину метаморфозы еще один аналитик Дмитрий Евстафьев.

Обозреватель Борис Рожин полагает, что Киев попросту тянет время.

«Разумеется, любые переговоры будут прежде всего попыткой добиться от России различных уступок, а время переговоров использовать для укрепления ВСУ и продолжения войны после желаемой передышки».

Политолог Алексей Чеснаков уверен: официальный Киев прошел стадии гнева, отрицания и теперь торгуется.

«Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог с Россией. В ближайшем будущем не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут. При этом уже совсем скоро наступит четвертый этап – депрессия. Западная военная помощь не помогла переломить негативные тренды для ВСУ на линии фронта, лишь отчасти их замедлила. В украинском обществе растет недовольство относительно ситуации в энергетике, вокруг произвола с расширением мобилизации и прогрессирующей коррупции. Угрозы дефолта, риски невыплат в социальной сфере и бюджетникам – все это перманентно нависает над Украиной. А в случае победы Трампа на выборах в США и реального сокращения объемов помощи, положение Киева может еще сильнее приблизиться к фатальному. Заключительная стадия – принятие неизбежности того факта, что завершить конфликт на условиях Украины попросту невозможно. Процесс этот будет болезненным. Власти Украины сделали многое для того, чтобы общество воспринимало как неотвратимую перспективу «возвращение к границам 1991 года», «Украина в НАТО» и прочие паттерны, продвигаемые украинской пропагандой. Однако делать это придется, принятие неизбежного – главное условие начала мирных переговоров», – пишет Чеснаков.

Телеведущий Андрей Медведев отмечает:

«За два года Киев прошёл интересный путь. От «русский корабль пошёл на х..» и до заявлений о готовности к переговорам. Равно как и украинское общество. От рассылок фото убитых русских солдат всем своим знакомым в России с подписью вроде «это не твой знакомый, хахаха», до побегов через Тису и нытья, что Запад, кажется, кинул. Поздно. Мы только втянулись. Очень надеюсь, что переговоров не будет. А если и да, то только об условиях капитуляции и передачи Одессы и Харькова».