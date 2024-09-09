Китайские ограничения ставят большой вопрос перед ВСУ – украинский офицер

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Решение Китая ограничить экспорт компонентов для беспилотников и средств РЭБ ставят перед Украиной серьезные проблемы, поскольку БПЛА, стоящие на вооружении ВСУ, в большинстве закупаются в Китае или собираются из китайских компонентов.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, украинский офицер запаса Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, мы понемногу наращиваем по дронам, но сейчас стоит большой вопрос, как будет организовываться поставка тех же китайских компонентов и дронов, средств радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы. Потому что мы с вами слышали, что китайцы собираются ввести ограничения на детали. Сейчас то количество дронов, которое мы имеем, – это не только благодаря государству, а в первую очередь, благодаря волонтерам, частным КБ, разным инициативам на местах, когда люди и закупают, и собирают разные современные средства, которые потом проходят испытания в войсках, вносятся коррективы, изменения, потому что очень быстро все меняется», – заявил Гай.