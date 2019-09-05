Китайские студенты пали жертвой метаний Пекина между Крымом и «Мотор Сич»

05.09.2019, Москва, Елена Острякова

Китайская молодежная делегация не смогла прилететь в Крым на стажировку Русского географического общества (РГО).

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявила руководитель Молодежного клуба отделения РГО в Республике Крым Александра Никифорова.

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«Китайские студенты не смогли приехать, потому что их не выпустил их МИД. Хотя наши студенты ездят в Китай.

Мы не совсем поняли, почему это произошло. Потому что, во-первых, группа должна была лететь через Москву, и во-вторых, это была китайская инициатива. Мы изначально ждали только сербов», – сказала Никифорова.

Делегация студентов, молодых ученых и профессоров ведущих сербских университетов будет находиться в Крыму до 16 сентября.

Сербские ученые планируют заняться совместным с крымскими коллегами изучением карстовых процессов и издавать научный журнал.

По предположению некоторых крымских комментаторов, осторожный Пекин решил временно не обострять отношения с Киевом на фоне сделки по «Мотор Сич».