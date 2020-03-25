25.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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Китайские тесты на COVID–2019 непригодны в условиях украинского бардака – эксперт




Тесты для выявления COVID–2019, которые прибыли на Украину из Китая, нуждаются в специальных условиях хранения, обеспечить которые в полевых условиях сложно.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китайские тесты сохраняются только при температуре минус 20 градусов по Цельсию. Мы получили 250 тыс тестов, но для того, чтобы они могли быть использованы, нужна целая инфраструктура.

У нас Минздрав сначала сказал так: «скорая помощь будет ездить с тестами, и делать тесты». Через день они сказали – «нет, скорая помощь не сможет сделать тесты».

Ну конечно не сможет – для этого им надо возить с собой и носить на пятый этаж холодильник, который дает минус 20 градусов. Нужна целая инфраструктура, не только холодильники», – резюмировал эксперт.

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