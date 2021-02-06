Китайский дракон готовится разорвать украинские шаровары

06.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Киеву следует готовиться к серьезным экономическим проблемам из-за подписанного президентом Владимиром Зеленскими указа о применении санкций в отношении китайских акционеров, которые участвовали в сделках по покупке акций компании «Мотор Сич».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам китаеведов, с которым общалось издание, Китай ответит жесткими действиями.

«И тогда одним из их последствий станет сокращение товарооборота. Для нашей страны это может быть болезненным шагом, ведь Китай в последние годы является основным торговым партнером Украины. И если в 2019 году товарооборот составил 12,79 млрд долл., то в 2020 году — уже 15,4 млрд. При этом украинский экспорт (львиная доля которого состоит из железной руды и сельскохозяйственной продукции) в прошлом году составил 7,1 млрд долл», – отмечается в статье.

«Не стоит удивляться, если в нынешнем году товарооборот уменьшится наполовину», – говорит один из экспертов.

Также не исключается давление Пекина на украинский бизнес, работающий на китайском рынке, а также сокращение закупок и повышение пошлин на ряд товаров украинского экспорта.

Кроме того, в Киеве беспокойство вызывает перспектива заключения контрактов с Китаем на поставки антиковидной вакцины.

«Учитывая политические, экономические и финансовые возможности КНР, Киеву стоит уже сейчас начать готовиться к возможным ответным действиям Пекина, проводя необходимые консультации с Вашингтоном. Ведь решение по китайским инвесторам «Мотор Січ» (как и в случае с Huawei) Банковая принимала, в том числе и учитывая позицию американцев», – подчеркивает автор.

Кроме того, перед Киевом маячит международный арбитраж, инициированный китайскими инвесторами «Мотор Сич» и их украинскими партнерами из группы DCH. В заявлении попавшей под санкции китайской компании Skyrizon подчеркивается, что «государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами».

«При этом в украинской столице прекрасно понимают, что введение санкций ухудшило нашу позицию в арбитраже», – признает издание.

Также статья обращает внимание, что история с «Мотор Сич» – третий крупный конфликт между украинским государством и китайскими компаниями.

Первый связан с выделением Эксимбанком Китая Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины три миллиарда кредита на поставку в КНР зерна и кукурузы. Эти договоренности не были выполнены и теперь Пекин через Лондонский международный арбитражный суд добивается возврата денег.

Второй конфликт имеет отношение к китайской CNBM International Corporation, купившей в 2015 году украинскую компанию «Нептун Солар». Нынче CNBM International Corporation судится в арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Стокгольма, обвиняя Украину в нарушении обязательств в рамках Энергетической хартии и двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций.

«Каждый из этих конфликтов имеет свои причины. Но по совокупности эти три дела означают осложнение отношений с Китаем в стратегической перспективе. Впрочем, последствия будут влиять не только на двусторонние контакты Киева и Пекина. До недавнего времени ряд людей в окружении Владимира Зеленского рассматривали Китай как альтернативу МВФ. Но после принятия санкций против китайских инвесторов «Мотор Січ» и телеканалов Медведчука стало понятно, что Зеленский не собирается двигаться в восточном направлении. У него остается только одно — западное», – резюмирует «ЗН».

Напомним, что именно под давлением Вашингтона на Украине отменили продажу китайским инвесторам акций компании «Мотор Сич», оказавшейся в тяжелом положении после разрыва сотрудничества с Россией.

Читайте также: Зеленский пошёл войной на вторую экономику мира.