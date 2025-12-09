Китайский эксперт: Если бы Пекин поставлял РФ оружие, война бы давно закончилась

Вовлечение БРИКС в миротворческий процесс на Украине будет гораздо надёжнее любых гарантий НАТО.

Об этом на экономическом форуме в Дохе заявил президент Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не представляю правительство, но с точки зрения здравого смысла, думаю, что министр иностранных дел Ван И много раз упоминал, что Китай или страны БРИКС являются лучшими посредниками и миротворцами. Китай также является крупнейшей страной-миротворцем в пятерке стран-членов ООН.

И я не совсем согласен с тем, что поддержка Китаем России не сильно отличается от поддержки Западом Украины. Потому что Китай действительно не поставляет оружие России. Если бы Китай поставлял оружие России, война вероятно уже закончилась бы.

Китай очень сдержан в поставках оружия. Ещё президент Си Цзиньпин много раз говорил, что на Украине не должно быть ядерной войны. Это очень серьезное заявление Китая. И президент Си также звонил Зеленскому во время пика конфликта», – сказал Хуэйяо.