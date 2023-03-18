Китайский мирный план играет на Россию, – Чаплыга

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Китайский мирный план по урегулированию конфликта на Украине не предполагает возвращения ей утраченных территорий и по сути содержит российские требования по демилитаризации.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чаплыги, председатель КНР Си Цзиньпин предлагает вывести украинские войска на 300 километров от линии фронта.

«Чего хочет Си, по большому счёту? Когда мы говорим об уважении территориальной целостности, а Китай, будучи международным партнером, и близким партнером России, чью территориальную целостность должен уважать, с точки зрения Конституции России?.. Но Китай может потребовать проведение референдума под международным контролем. А, ведь, именно это было в «Стамбуле-1» по Крыму, в формуле. А у них есть опыт, у них Гонконг или кого они вернули, сколько лет был не их. Теперь, когда они говорят о демилитаризации или как они говорят, о выводе войск российских, и мы сразу: «О, это хороший пункт, вывод российских войск». Нет, это не хороший пункт, это китайское иезуитство. Потому что вывод войск не означает автоматическую передачу нам контроля над оккупированными нашими землями, понимаешь? Ну, выведут они оттуда войска, а взамен что они там оставят? Оставят какое-то ТерО (терроборону), нацгвардию какую-нибудь вооруженную, что-то еще. А войска и базы – да, они могут вывести, если вдруг пойдем на переговоры. А что взамен? Пояс сколько ширина, километров 500? Так что русские потребуют? Они потребуют на 300 километров чтоб мы демилитаризировались. И получается та карта, которая гуляла в китайском сегменте интернета, где левый берег демилитаризирован. Ты понял, откуда корни растут этого всего?» – заявил Чаплыга.