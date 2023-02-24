Китайский план по Украине: Пекин поможет, но побеждать за Россию не будет

Обнародованные китайские 12 пунктов по Украине вызвали дружный вздох разочарования у российской политизированной общественности – в стиле хрестоматийного «от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел». И действительно, переданные по дипломатическим каналам наброски дорожной карты представляют собой набор благих пожеланий, сходных с тостом «за все хорошее».

Тут и «остановить огонь», и «уважать территориальную целостность», и «заботиться о военнопленных», и «участвовать в послевоенном восстановлении» и «разрешить гуманитарный кризис».

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Впрочем, есть и более конкретные пункты, среди которых стоит обратить особое внимание на два. Первое – это «прекратить односторонние санкции». Второе, даже более важное – «обеспечить стабильность цепочек производства и поставок». Здесь уже отчетливо прослеживается намек на реальные интересы КНР во всей этой истории.

С другой стороны, интересно, а чего же вообще русские ждали от Пекина? Ведь изначально было понятно, что Китай не будет открыто вписываться в идущую войну на чьей-либо стороне, и последнее голосование в ООН, прошедшее синхронно обнародованию мирного плана, лишний раз продемонстрировало это: КНР оказалась в списке воздержавшихся стран наряду с Вьетнамом, Алжиром, ЮАР и рядом других крупных мировых игроков, не принадлежащих к западной коалиции.

Понятно, что, извините за каламбур, в любой непонятной ситуации китайские товарищи с их известной гипер-осторожностью предпочтут консервативную стратегию игры в долгую, нежели какой-то лихой кавалерийский наскок.

Им-то, в отличие от России, спешить некуда. Это не их экономика по капле истощается санкциями, это не их солдаты гибнут на полях сражений и не их границы находятся в непосредственной опасности.

В определенном смысле Россия для Китая сейчас выполняет ту же функцию, что и Украина для Запада – с одной стороны, это фигура, которая играет на переднем краю международной шахматной доски, прикрывая короля (понятно, что в китайской версии игры король – это Пекин).

С другой стороны, пока Россия активно втянута в конфликт, у Китая есть время на подумать, собраться и оценить риски со стороны, проецируя происходящее на свои собственные планы и возможности в плане того же Тайваня и вообще глобальной схватки со Штатами.

В этом смысле РФ выигрывает время для Пекина, выступая китайским прокси в той же самой мере, что и Украина – прокси западным, позволяя обоим мировым центрам силы решать свои вопросы, не втягиваясь напрямую в идущий конфликт.

Очевидно, что год наблюдения за успехами российской СВО вынудил-таки осторожных китайцев «выползти из норы» с указанным мирным планом. Именно в тот момент, когда Запад в очередной раз резко повысил ставки, объявив устами Байдена не только намерение нанести России военное поражение, но и довольно четко обрисовав послевоенные перспективы для российского начальства (имеются в виду анонсированные трибуналы для списка из полутора сотен российских чиновников и военных).

Понятно, что открытую военную помощь России Китай оказывать не будет, по крайней мере, на данном этапе. Хотя, судя по прорывающимся в Сеть отрывочным инсайдам по следам серии встреч китайских випов с Путиным, можно сделать вывод о том, что существует некая невидимая глазу широкой общественности подводная часть договоренностей.

В этом смысле риски дальнейшего усиления технологической, военной, экономической и внешнеполитической зависимости Москвы от Пекина в некотором смысле уравновешиваются надеждами на то, что у России в этой игре, куда она попала вопреки расчетам собственного начальства, есть незримый старший брат. Во всяком случае, надежда на это – лучше отсутствия какой-либо надежды вообще.

С другой стороны, беглый анализ двенадцати пунктов заставляет сделать осторожное предположение о том, что это все-таки не сам план, а некая пристрелка к нему. Уж больно неконкретно выглядят заявленные пожелания в части их реализации. По ходу, это общие принципы, а не пошаговая инструкция к применению.

В любом случае то, что Китай открыто вписался в нишу миротворцев по украинской теме, где и так уже не протолкнуться от конкурентов (тут и Эрдоган, и Эмираты, и Саудия), выводит нынешнее противостояние на новый виток развития сюжета. Не даром даже вот эти расплывчатые и неконкретные китайские пожелания сразу же по появлении подверглись мощной и согласованной обструкции в западных медиа.

Интерес Китая понять можно, и с этой точки зрения ключевым в изложенной программе является пункт о сохранении нынешней логистической цепочки. Читай: в Пекине хотят максимально обезопасить и вывести из-под удара свой перспективный проект «Один пояс – один путь», в который уже вложены сотни миллиардов долларов.

Также понятно, что Штатам было бы выгодно спровоцировать китайцев на какое-либо необдуманное и открытое вмешательство в украинский сюжет, которое бы позволило западной коалиции начать раскрутку санкционной истории уже в отношении Китая. Сейчас прямых поводов для этого нет, поэтому на Западе предпочитают продвигать непрямые схемы – вроде релокации производств крупных корпораций из Китая в Индию и другие страны находящегося пока на дальних подступах антикитайского проекта альт-Азии – неформального союза стран региона, из которого Вашингтон пробует лепить противовес гегемонии КНР.

Возвращаясь к Украине. Резкий, и даже грубый, отказ Киева от китайских предложений тоже, в общем-то, достаточно предсказуем. В Киеве смотрят на Вашингтон, а там уже выразили свой крайний скепсис. Для Запада пока константой является положенный в основу последней резолюции Генассамблеи ООН «план Зеленского».

А именно: от России требуют немедленно вывести войска за линию соприкосновения на 24.02.2022. При этом понятно, что возможности как-то повлиять на Пекин у Зеленского тоже нет. До недавнего времени у Украины даже не было посла в Пекине. Последний посол скончался несколько лет назад и только сейчас дошли руки до назначения нового, фамилия которого до сих пор не обнародована – есть только слухи, муссируемые в СМИ.

Это не говоря уже о том, что в кредитном портфеле Зеленского по китайскому кейсу есть такие некрасивые истории, как «Мотор-Сич» и недавняя история с украинскими депутатами, вписавшимися за Тайвань.

Стратегически в интересах Китая не дать России проиграть. В то же время выигрывать эту войну за Россию и для России Пекин тоже не будет, здесь все по известному принципу: «Сами, сами». И если по итогам Россия окажется не способной на нечто большее, чем то, что она имеет сейчас на украинском направлении, то именно это положение и будут в конечном счете пытаться зафиксировать китайцы в качестве финализации текущего конфликта.

Опять же стратегически – ослабленная войной Россия, загнанная Западом непосредственно в китайские объятья в качестве младшего партнера, значительно выгоднее Пекину, чем сильная и победившая Россия, способная в будущем на какую-то свою игру уже в собственно китайском сюжете.

Довеском ко всему являются и важные соображения экономического характера: чем дольше длится конфликт и санкции Запада, тем более безальтернативным становится китайский рынок для российских производителей сырья и энергоносителей. Сбывать нефть и газ в промышленных масштабах больше некуда (есть еще рынок Индии, однако Дели куда менее независимый геополитический игрок, чем Пекин).

Уже сейчас Россия компенсирует наращиванием объемов поставок потери в ценах, и дальше будет только больше.

Во всем этом непонятно пока только одно: почему молчит Си Цзиньпин? Ведь, собственно говоря, «историческую речь мира» анонсировали именно в его исполнении. Но в последний момент, видимо, дали заднюю, перепоручив все спикерам этажом ниже – типа Ван И и остальных дипломатов.

Можно только гадать, это осознанное стратегическое решение или же просто некая стратегическая выжидательная пауза в расчете собрать реакцию международного сообщества на вброшенные тезисы. А уж затем – действовать по обстоятельствам.

В любом случае, нынешнее вмешательство Китая, при всех его минусах и дальних рисках, для России все же лучше, чем если бы Китай продолжал оставаться в стороне. Тут главное – соблюсти чувство меры. Не хотелось бы, чтобы игра Пекина в долгую превратилась в сражение с Западом до последнего русского в той же мере, как сам Запад сейчас сражается с Россией до последнего украинца.