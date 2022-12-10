Китайский представитель: Американское оружие попадает на Ближний Восток с Украины

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Ближневосточные боевики на черном рынке закупают оружие, которое страны Запада передают Украине, что вызывает беспокойство Китая.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель китайского постпреда при ООН Гэн Шуан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Китайский дипломат призвал к немедленному запуску переговорного процесса между Россией и Украиной, чтобы добиться решения кризиса.

«Большой приток оружия в зону конфликта несет в себе риск перенаправления этого оружия в другие места. Интерпол показал, что оружие, направляемое в Украину, оказывается на «черном рынке» и оказывается в руках преступников. Эти предупреждения, к сожалению, материализовались. Были сообщения, что некоторые вооруженные группы и террористические организации на Ближнем Востоке приобрели по незаконным каналам оружие из Украины. Международное сообщество должно уделять внимание этому вопросу и принимать превентивные меры. С долгосрочной перспективы большие запасы оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов несут в себе большие риски для постконфликтного восстановления в Сомали и других странах», – сказал дипломат.

Он добавил, что в Китае «видели болезненный опыт этого».

«По украинскому вопросу Китай всегда призывал к прекращению боевых действий и к мирным переговорам. С самого начала кризиса Китай всегда подчеркивал, что политическое решение – это единственный выход. Накачка оружием и расширение категорий вооружений лишь затягивает, усиливает конфликт и заставляет людей платить более высокую цену. Необходимо решать такие кризисы только диалогом – это спасет человеческие жизни украинцев, европейцев и всего мира. Мы призываем к мирным переговорам, призываем вернуться за стол переговоров для того, чтобы обсудить условия урегулирования украинского кризиса», – подчеркнул Гэн Шуан.