Китайский TikTok едва ли не большая угроза, чем западные соцсети – профессор КФУ

России стоит перенять китайские технологии «warfare», разработанные специально для противодействия когнитивным угрозам. Когнитивные войны выходят на передний план в технологиях будущего, поскольку способны снизить сопротивление большого количества людей и, как следствие, расходы на вооружение для захвата территорий.

На это в ходе «Соловьёвских чтений» в рамках фестиваля «Великое русское слово» обратила внимание профессор КФУ им. Вернадского Татьяна Сенюшкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Китае заблокирован Youtube, Instagram. Facebook Twitter, частично Google, мессенджеры WhatsApp, Telegram. Собственный сервис TikTok, где сталкиваются интересы государства, бизнеса и пользователей, в Китае ограничивают для просмотра детей 40 минутами в день. Самое интересное, эти ограничения снимают при экспорте, то есть они защищают своих детей, а наши дети могут сидеть в TikTok целый день», – подчеркнула профессор.

По ее мнению, российскому правительству стоит последовать примеру китайских коллег и тоже ввести ограничения для TikTok, Тем более, что технологии уже существуют.

«Они уже есть, разработаны и тоже самое надо вводить для наших детей, чтобы они не потеряли свою личность. Потому что TikTok- это зависимость, которая ребёнком ещё не осознаётся. И государство его должно защитить. Тем более, что ТiкТоk – это ещё коммерческая технология, там огромные прибыли. А страдают наши дети. Родители защитить их не могут, потому что родители должны работать, бабушки и дедушки тоже работают, у них нет времени, чтобы заниматься внуком. В итоге в 3 года ребенку дают планшет, а в подростковом возрасте мы получаем полностью изменённое сознание», – констатировала педагог.

Он добавила, что в когнитивных войнах уже активно задействован искусственный интеллект, и сферы его использования огромны – глубокая дезинформация, манипуляции через соцсети, таргетированная пропаганда, прямое воздействие на мозг через технологии, как, например, эксперимент НАТО «дистанционная индукция болевых ощущений через FM-волны». Цель когнитивных войн – лишение сопротивления больших групп населения, и в отношении защиты детей и подростков необходимо принимать срочные меры.

«Существенная разница от других соцсетей в том, что ТiкТоk пользуются дети и подростки, которые самостоятельно ограничить свою зависимость и понять, что она у них формируется, не в состоянии. ТiкТоk – это пример. И в целом вопрос будущего: у нас не будет будущего, если мы не спасём наших детей от этой зависимости», – подытожила Сенюшкина.

Работа TikTok в России итак частично ограничена. Но видео TikTok интегрируют ВКонтакте и Telegram, деятельность которых не вызывает у государства опасений. Остальные соцсети Youtube, Instagram, Facebook работают только со включённым VPN-сервисом.