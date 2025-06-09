Китайский TikTok едва ли не большая угроза, чем западные соцсети – профессор КФУ

Катя Добрина.  
09.06.2025 18:25
  (Мск) , Ялта
Просмотров: 190
 
Дзен, Запад, Китай, Молодёжь, Образование, Общество, Политика, Россия, Соцсети


России стоит перенять китайские технологии «warfare», разработанные специально для противодействия когнитивным угрозам. Когнитивные войны выходят на передний план в технологиях будущего, поскольку способны снизить сопротивление большого количества людей и, как следствие, расходы на вооружение для захвата территорий.

На это в ходе «Соловьёвских чтений» в рамках фестиваля «Великое русское слово» обратила внимание профессор КФУ им. Вернадского Татьяна Сенюшкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России стоит перенять китайские технологии «warfare», разработанные специально для противодействия когнитивным угрозам. Когнитивные войны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Китае заблокирован Youtube, Instagram. Facebook Twitter, частично Google, мессенджеры WhatsApp, Telegram. Собственный сервис TikTok, где сталкиваются интересы государства, бизнеса и пользователей, в Китае ограничивают для просмотра детей 40 минутами в день. Самое интересное, эти ограничения снимают при экспорте, то есть они защищают своих детей, а наши дети могут сидеть в TikTok целый день», – подчеркнула профессор.

По ее мнению, российскому правительству стоит последовать примеру китайских коллег и тоже ввести ограничения для TikTok, Тем более, что технологии уже существуют.

«Они уже есть, разработаны и тоже самое надо вводить для наших детей, чтобы они не потеряли свою личность. Потому что TikTok- это зависимость, которая ребёнком ещё не осознаётся. И государство его должно защитить. Тем более, что ТiкТоk – это ещё коммерческая технология, там огромные прибыли. А страдают наши дети. Родители защитить их не могут, потому что родители должны работать, бабушки и дедушки тоже работают, у них нет времени, чтобы заниматься внуком. В итоге в 3 года ребенку дают планшет, а в подростковом возрасте мы получаем полностью изменённое сознание», – констатировала педагог.

Он добавила, что в когнитивных войнах уже активно задействован искусственный интеллект, и сферы его использования огромны – глубокая дезинформация, манипуляции через соцсети,  таргетированная пропаганда, прямое воздействие на мозг через технологии, как, например, эксперимент НАТО «дистанционная индукция болевых ощущений через FM-волны». Цель когнитивных войн – лишение сопротивления больших групп населения, и в отношении защиты детей и подростков необходимо принимать срочные меры.

«Существенная разница от других соцсетей в том, что ТiкТоk пользуются дети и подростки, которые самостоятельно ограничить свою зависимость и понять, что она у них формируется, не в состоянии. ТiкТоk – это пример. И в целом вопрос будущего: у нас не будет будущего, если мы не спасём наших детей от этой зависимости», – подытожила Сенюшкина.

Работа TikTok в России итак частично ограничена. Но видео TikTok интегрируют ВКонтакте и Telegram, деятельность которых не вызывает у государства опасений. Остальные соцсети Youtube, Instagram, Facebook работают только со включённым VPN-сервисом.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить