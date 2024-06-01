Китайский ВПК пошел на рекорд – 10 ракетных крейсеров за четыре года

Сергей Рыжов.  
01.06.2024 09:15
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Строительство


За последние четыре года Китай года построил уже 10 ракетных крейсеров Type 055 на 112 ракет каждый, сообщает специализирующийся на оборонной тематике украинский англоязычный портал Defence Express.

В публикации говорится, что китайская промышленность демонстрирует рекордные темпы строительства кораблей океанского класса. Так, фрегаты проекта Type 054 строят сразу две крупные верфи в Шанхае и Гуанчжоу.

За последние четыре года Китай года построил уже 10 ракетных крейсеров Type 055 на...

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Издание приводит  основные тактико-технические характеристики кораблей по проекту Type 055: водоизмещение – 12 тысяч тонн; длина корпуса – 183 метра; ширина корпуса – 22 метра;  скорость хода – до 30 узлов; вооружение – вертикальная пусковая установка на 112 ячеек, для запуска противокорабельных или зенитных ракет.

Первый корабль этого проекта Китай спустил на воду в январе 2020 года, а восьмой корабль был спущен на воду в апреле 2023 года. То есть получается средний темп 2-3 ракетных крейсера этого проекта в год.

Портал отмечает, что Type 055 для ВМС НОАК является одновременно и кораблем для защиты авианосных ударных групп, и самостоятельным инструментом проецирования силы в Южно-Китайском море, который может даже играть роль флагмана.

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