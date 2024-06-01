Китайский ВПК пошел на рекорд – 10 ракетных крейсеров за четыре года

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За последние четыре года Китай года построил уже 10 ракетных крейсеров Type 055 на 112 ракет каждый, сообщает специализирующийся на оборонной тематике украинский англоязычный портал Defence Express.

В публикации говорится, что китайская промышленность демонстрирует рекордные темпы строительства кораблей океанского класса. Так, фрегаты проекта Type 054 строят сразу две крупные верфи в Шанхае и Гуанчжоу.

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Издание приводит основные тактико-технические характеристики кораблей по проекту Type 055: водоизмещение – 12 тысяч тонн; длина корпуса – 183 метра; ширина корпуса – 22 метра; скорость хода – до 30 узлов; вооружение – вертикальная пусковая установка на 112 ячеек, для запуска противокорабельных или зенитных ракет.

Первый корабль этого проекта Китай спустил на воду в январе 2020 года, а восьмой корабль был спущен на воду в апреле 2023 года. То есть получается средний темп 2-3 ракетных крейсера этого проекта в год.

Портал отмечает, что Type 055 для ВМС НОАК является одновременно и кораблем для защиты авианосных ударных групп, и самостоятельным инструментом проецирования силы в Южно-Китайском море, который может даже играть роль флагмана.