Китайский юань вытесняет американский доллар в России

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В России китайская валюта становится более популярной, чем американская.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», анализируя данные Московской товарной биржи.

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«По итогам февраля в России впервые самой популярной биржевой валютой, торгуемой с поставкой «завтра», стал юань. Объем торгов с ним превысил 1,48 трлн руб., обогнав показатели по доллару (1,42 трлн руб.). Доля китайской валюты в общем обороте спот-рынка приблизилась к 40%. Этому способствуют рост товарооборота с Китаем и переход в расчетах на рубли и юани, а также увеличение предложения китайской валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила», – говорится в статье.

Отмечается, что такие показатели все больше свидетельствуют об уходе РФ от операций в «недружественных» валютах на фоне расширяющихся санкций ЕС и США.

Кроме того, с начала 2023 года росту объемов биржевых торгов с юанем способствует возвращение бюджетного правила, в рамках которого ЦБ в интересах Минфина с января начал продавать китайскую валюту на открытом рынке.

«Если в первый месяц действия правила Банк России продал из Фонда национального благосостояния (ФНБ) юаней лишь на 54,5 млрд руб. (менее 5,5 млрд CNY), то в феврале нарастил продажи до 160,2 млрд руб. (около 16 млрд CNY)», – указывает газета.

Впрочем, в режиме сделок с исполнением «сегодня» по-прежнему доминирует доллар с показателем 0,74 триллиона рублей. На втором месте с показателем 0,5 триллиона рублей остается евро. Юань с показателем 0,22 триллиона рублей занял третью позицию.

«Вместе с тем для китайской валюты февральский результат стал лучшим за все время (предыдущий максимум был установлен в декабре прошлого года — 0,19 трлн руб.). К тому же результат минувшего месяца более чем вдвое превосходит январский показатель (на фоне длинных выходных в Китае из-за празднования лунного Нового года)», – добавляет издание.