Китай на Совбезе ООН сделал резкое заявление по Украине и Тайваню

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Запад демонстрирует двойные стандарты, проявляя заботу о территориальной целостности Украины, но при этом подвергая сомнению статус Тайваня как части Китая.

Об этом на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Украине заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Кризис в Украине показывает, что, лишь соблюдая принципы и задачи устава ООН, мы добьёмся мира и развития. Любое отхождение от этих принципов приведёт лишь к конфликту. Являясь правовыми основами нынешнего правопорядка, устав ООН является непоколебимым. Соблюдение принципов и задач устава ООН должно быть последовательным. Наши действия должны отвечать нашим словам. Мы не должны действовать избирательно. Некоторые страны неоднократно подчёркивают принцип суверенитета в случае Украины, в то же время они неоднократно ставят под сомнение суверенитет Китая над Тайванем и намеренно вызывают напряжение в Тайваньском проливе. Это пренебрежение и попирание принципов и задач устава ООН. Китай всегда уважал суверенитет других стран и надеется на то, что наш собственный суверенитет будут уважать другие. Китай решительно отстаивает свой суверенитет. Никто не должен недооценивать решимость более миллиарда китайцев, которые готовы защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Я надеюсь, что все видят это чётко, и не будут играть с огнём», – предупредил Ген Шуан.