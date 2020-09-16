Вопреки Трампу: Сербия открыла центр китайского гиганта Huawei

16.09.2020, Москва, Елена Острякова

Китайская компания Huawei открыла Центр Инноваций и развития в Белграде всего через неделю после того, как Сербия подписала соглашение в Вашингтоне, которое, по-видимому, обязывало ее не сотрудничать с китайским технологическим гигантом.

Об этом сообщает BalkanInsight, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На открытии Центра побывала премьер-министр Сербии Анна Брнабич. Она заявила, что центр значительно поможет дальнейшей цифровизации в Сербии. По словам сербского премьера, ее страна продолжает внедрять технологии Huawei, которые являются предварительным условием для организации сети 5G.

«Сербия также не заинтересована в ненадежных технологиях, наоборот, она заинтересована в том, чтобы тендер на внедрение сети 5G был открытым и прозрачным, при соблюдении международных стандартов, что включает в себя соглашение, заключенное в Вашингтоне», – оригинально трактовала Брнабич подписанный ранее документ.

Соглашение, подписанное президентом Александром Вучичем и «премьер-министром» Косово Авдулахом Хоти в Белом доме на прошлой неделе в присутствии Дональда Трампа, обязывало Сербию и Косово не использовать оборудование, поставляемое «ненадежными поставщиками», в своих телекоммуникационных сетях. Никаких фирм не было названо, но администрация Трампа проводила международную кампанию против Huawei.

Huawei уже давно присутствует в Сербии, увеличив свое участие в крупных проектах за последние пару лет.

Компания имеет контракт на 150 миллионов евро с государственной компанией Telekom Srbija на закупку оборудования, услуг и работ по модернизации стационарной сети, а также была названа партнером в развитии сети 5G с частной компанией Telenor.

Huawei и Министерство внутренних дел Сербии также заключили партнерское соглашение о внедрении беспроводных широкополосных технологий Huawei «eLTE» и систем общественной безопасности «Умный город», включая крупномасштабную сеть видеонаблюдения, которая будет установлена в столице Сербии.