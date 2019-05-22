Кива призвал Зеленского ехать в Москву договариваться. Полторак тоже не против

22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина должна вести переговоры с Россией, однако “нужно быть очень осторожным”, потому что Кремль может не выполнить своих обещаний, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил подавший в отставку министр обороны Украины Степан Полторак в интервью для “Настоящего Времени”.

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“С Россией переговоры вести нужно. Единственное — нужно быть очень осторожными, потому что я, честно говоря, не много знаю примеров в истории, когда Россия договорилась и потом сдержала бы слово. Особенно, когда она договаривается со страной, которая имеет меньший потенциал, меньшую армию, меньше возможностей и меньшую территорию”, — сказал министр, комментируя слова Зеленского о переговорах с Россией.

По его словам, “более или менее Россия придерживается договоренностей тогда, когда они разговаривают с Соединенными Штатами”.

Интересно, что Полторак оказался не единственным украинским политиком, резко поменявшим точку зрения о целесообразности прямых переговопров с Россией после поражения на выборах Петра Порошенко. На днях лидер Соцпартии Украины Илья Кива призвал Владимира Зеленского совершить свой первый зарубежный визит в Москву, чтобы договориться там об освобождении пленных украинских моряков.



Напомним, новоназначенный глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан накануне заявил, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества.