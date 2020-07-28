28.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Компромат, Политика, Украина
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Киву застукали на квартире «для секса»


Одиозный депутат Верховной рады, бывший боевик-атошник и советник главы МВД Илья Кива не живет по месту прописки в многоквартирном доме на Харьковском массиве в Киеве и гоняет на элитном внедорожнике с фейковыми номерными знаками.

Об этом говорится в расследовании программы «Наши деньги», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я его знаю как депутата, нет. Там вообще закрыта квартира давно. Молодежь жила. Потом, короче, не сдают они, просто она закрыта», – заявила вахтер в томе, где прописан Кива.

Тем временем, журналисты несколько раз «ловили» депутата, выходящего из дома по улице Лютеранской в самом центре Киева. Сам парламентарий заявил, что проживает по месту прописки, а соседи и вахтер его не видят потому, что он поздно приходит и рано уезжает из дома. На вопрос же почему он часто появляется в доме, который находится в десяти минутах ходьбы от Верховной рады, Кива перешел на интимные подробности.

«Я просто рано начинаю и поздно заканчиваю. Мои эфиры заканчиваются в 12 часов ночи, в полпервого ночи, иногда я приезжаю в час ночи. А поднимаюсь я в семь утра и выезжаю, потому что у меня утренние тренировки… На Лютеранской, в квартире, там живет моя подруга… У меня нет с ней общего быта, у меня с ней есть общий секс. Вы поняли, да? Вот, бывает и такое. У вас бывает общий секс?», – сказал Кива.

Что касается незадекларированного автомобиля, стоимостью порядка двух миллионов гривен, на котором ездит Кива, то по словам парламентария, он принадлежит его брату, иногда политика также подвозят на работу на аналогичном Land Cruiser.


В декларации Кивы источником доходов, который может покрыть его расходы на аренду квартиры, автомобиль и охрану указана жомовая яма в Полтавской области, которую используют для отходов при производстве сахара из свеклы. Депутат якобы сдавал ее в аренду и зарабатывал на этом порядка 1,2 миллионов гривен в год.

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