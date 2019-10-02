02.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Скандал, Украина
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Киву застукали в Раде за странным занятием

Журналист интернет-проекта “Голос народа” Всеволод Филимоненко заснял на видео момент, когда нардеп от Оппоплатформы – За жизнь” Илья Кива сидя в зале заседаний Верховной Рады Украины сначала переписывается по смартфону с некоей моделью из Одессы по имени Юлия, а затем примерно 12 секунд активно чешет свою промежность, после чего задирает штанину, поправляет носок и также чешет свою ногу.

Журналист, заснявший нардепа, уверен, что таким образом Кива якобы мастурбирует после переписки с моделью.

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