Киву застукали в Раде за странным занятием

02.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Журналист интернет-проекта “Голос народа” Всеволод Филимоненко заснял на видео момент, когда нардеп от Оппоплатформы – За жизнь” Илья Кива сидя в зале заседаний Верховной Рады Украины сначала переписывается по смартфону с некоей моделью из Одессы по имени Юлия, а затем примерно 12 секунд активно чешет свою промежность, после чего задирает штанину, поправляет носок и также чешет свою ногу.



Журналист, заснявший нардепа, уверен, что таким образом Кива якобы мастурбирует после переписки с моделью.