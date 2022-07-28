Кизлярские казаки вспомнили подвиги предков времен Великой Отечественной войны

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В музее современной истории Кизляра состоялась церемония передачи уникальных находок периода Великой Отечественной войны, обнаруженных поисковым отрядом «Витязь».

Передача экспонатов, которые пополнят экспозицию «История Нижне-Терского казачества» прошла в присутствии атамана особого приграничного окружного казачьего общества Терского казачьего войска Бориса Блинова.

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Как отметила директор музея Анастасия Родина, поисковый отряд «Витязь» не впервые пополняет коллекцию музея ценными находками, делая весомы вклад в музейное дело и в сохранении истории страны.

В ходе состоявшейся церемонии атаман Блинов подчеркнул роль казачества в событиях Великой Отечественной войны и оценил вклад казаков в дело победы над немецким нацизмом.

«С объявлением войны в казачьих областях началось формирование новых кавалерийских дивизий. В начале войны десятки казачьих кавалерийских дивизий сражались за Родину. В них было 40 казачьих кавалерийских полков, 5 танковых полков, 8 минометных полков и дивизионов, 2 зенитных полка и ряд других подразделений, полностью укомплектованных казаками различных войск. О героических подвигах казаков писали в газетах, сообщали по радио. В сводках с фронтов их действия ставились в пример другим», — рассказал он собравшимся.

С сожалением можно констатировать, что столь масштабные боевые подвиги казачества остались в прошлом. После начала спецоперации на Украине в России так и не произошло масштабной мобилизации казачьего движения на борьбу с украинским нацизмом.

По данным Всероссийского казачьего войска, на начало июля лишь порядка пяти тысяч казаков находились в зоне боевых действий — из десятков и сотен тысяч российских казаков, находящихся на государственной службе и обладающих боевой подготовкой.

Вместо того, чтобы писать летопись современных подвигов, подавляющее большинство казаков предпочитает изучать свершения своих предков.