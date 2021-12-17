«Кизяками будем топить»: киевский политолог призвал не обзывать РФ «агрессором»

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Называя Россию «оккупантом» и «агрессором» в Киеве не задумываются, что в один прекрасный день РФ, руководствуясь правилами «гибридной войны», может попросту перестать поставлять электроэнергию.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же понимаем, что не просто так не доезжает уголь до теплоэлектростанций в начале отопительного сезона или накануне. Не просто так идут игры с тарифами на электроэнергию, с зелёными – не зелёными. Тут мы электроэнергию продаём, тут покупаем, но продаём в Европу по одной цене, покупаем из России по другой цене», – отметил эксперт.

«При этом тут же называем Россию агрессором, оккупантом и прочими нехорошими словами, ни на минуту не задумываясь, что агрессор, оккупант может, руководствуясь логикой гибридной войны, в любой момент сказать – дорогие друзья, нам самим не хватает электроэнергии, у нас зима близко, Сибирь, холода и так дальше. В общем, давайте, топите дровами, кизяками, чем угодно, хоть афишами «95 квартала», – сказал Белашко.