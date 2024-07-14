Кладбище мечты: украинским военным дали право самим выбирать, как будут выглядеть их могилы

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Невероятно вдохновляющую новость выдали на-гора украинские СМИ: кабинет министров Украины утвердил вид могил создаваемого в стране Национального военного кладбища.

Об этом сообщили в соцсети глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович и Министерство по делам ветеранов Украины.

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Дробович утверждает, что благодаря этому решению внешний вид Национального военного мемориального кладбища «продолжит многовековую традицию (от древних казацких кладбищ до самых знаковых украинских военных захоронений в диаспоре) чествовать погибших воинов характерным для нашего культурного контекста способом».

Хотя злые языки утверждают, что киевские власти просто скопипастили идею и эстетику аналогичного мемориального кладбища в американском Арлингтоне.

В свою очередь, министерство пояснило, что каноническими признали две формы намогильных сооружений – в виде креста и плиты с округлением в верхней части.

«Крест и плита на кладбище будут иметь одинаковую высоту и будут повторять очертания друг друга», – говорится в сообщении министерства.

К тому же у всех, кто не ассоциирует себя с христианством, а по данным социологии около 20% военных не хотят иметь креста на могиле, предусмотрена возможность альтернативного выбора – прямоугольной таблицы с закругленным верхом.

Более того, по мнению Дробовича, это «будет означать реальную инклюзивность, ведь будет в одном пространстве соблюден интерес как большинства, которое будет выбирать самый выразительный для нашей мемориальной культуры крест, так и меньшинства, которое будет выбирать достаточно традиционную, но менее распространенную форму прямоугольной таблицы».

«Также в скором времени будет проведен круглый стол с привлечением профессиональной среды по материалу намогильной постройки, который будет устанавливаться на территории НВМК», – пообещали в министерстве.

Отмечается, что форму надгробных сооружений будут выбирать сами кандидаты в покойники – военные или их родственники.

Главным архитектором эскизного проекта стал днепровский дизайнер Сергей Дербин. Кроме кладбища, на территории комплекса также планируют построить церемониальную площадь, дом траура, часовни, крематорий, музейно-выставочный комплекс и другую инфраструктуру.

Кроме военных на кладбище можно будет перезахоронить «выдающихся борцов за независимость Украины в XX веке», – то бишь, деятелей петлюровской и бандеровской эмиграции.

О том, что под Киевом появится Национальное военное мемориальное кладбище, окончательно стало известно в прошлом месяце, когда проектная документация получила положительное заключение в органах власти.

Первоначально проект поручили столичной администрации. Однако после длительных споров чиновников, историков, экологов и местных жителей кладбище решили перенести из Киева в область.

В августе прошлого года местом для кладбища выбрали Гатненскую общину Киевской области, вблизи села Мархалевка. Местные жители не обрадовались будущему соседству с могилами и начали протесты из-за вырубки 266 гектаров леса для кладбища.

Активисты подали иск в суд, в то же время заместитель директора будущего кладбища Ярослав Старущенко обвинил противников строительство в «проплаченности» и назвал их «агентами Москвы».